Un gran evento de boxeo se celebra esta semana. En los próximos días, el influencer y pugilista Jake Paul (12-1) se enfrentará al dos veces campeón mundial británico, Anthony Joshua (28-4), en un increíble evento a celebrarse en el Kaseya Center de Miami, Florida.

Se trata de una contienda de alto impacto que se realiza apenas un mes después de la pelea que originalmente tenía pactada Jake Paul ante Gervonta Davis, la cual debió cancelarse tras una demanda presentada por la expareja de “Tank”, Courtney Rossel.

El combate se ha transformado en un fenómeno comercial pocas veces visto, con cifras que posicionan a ambos boxeadores entre los mejor pagados del año. A continuación, revisa todos los detalles.

La fortuna que ganarán Jake Paul y Anthony Joshua

Según diversas fuentes especializadas, la bolsa total del enfrentamiento entre Jake Paul y Anthony Joshua alcanzaría los 174 millones de dólares , monto que se repartiría de manera equitativa , es decir, 50% para cada uno.

De esta forma, tanto el estadounidense como el británico recibirían cerca de 87 millones de dólares cada uno.

No obstante, otros reportes manejan cifras más conservadoras y aseguran que la bolsa total del combate rondaría los 80 millones de dólares, aunque igualmente se trataría de uno de los eventos más lucrativos del año.

¿Cuándo pelean Jake Paul vs. Anthony Joshua?

El combate entre Jake Paul y Anthony Joshua se disputará este viernes 19 de diciembre a partir de las 22:00 horas de Chile .

Cartelera oficial