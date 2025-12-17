Jake Paul vs. Anthony Joshua: La IA vaticina al ganador del gran evento de boxeo

Jornada de alto impacto en el boxeo mundial. Esta semana el espectáculo está centrado en el ring y es que el calendario pugilístico tendrá uno de sus combates más comentados de los últimos años, con el cruce entre el influencer y boxeador norteamericano, Jake Paul, y el ex campeón mundial de los pesos pesados, Anthony Joshua, en una pelea que promete captar la atención de fanáticos y detractores por igual.

Un combate que, más allá del resultado, marca un nuevo hito en la carrera de Paul, quien sigue escalando en nivel enfrentando a nombres consagrados del boxeo profesional, mientras que para Joshua representa una oportunidad clave para dar un golpe mediático y mantenerse vigente en la élite pugilística y así, volver a posicionarse como candidato a grandes peleas titulares en la división pesada.

Es en ese contexto que en RedGol ya palpamos este esperado enfrentamiento y le preguntamos a la inteligencia artificial por un resultado para este mediático combate. ¿Cuál es su pronóstico? Todos los detalles, a continuación.

La predicción de la IA para Jake Paul vs. Anthony Joshua:

En esta oportunidad utilizamos la inteligencia artificial de ChatGPT, una de las herramientas más avanzadas de este tipo y que realizó una evaluación detallada del presente, trayectoria y estilo de ambos boxeadores para proyectar un posible desenlace, inclinándose claramente por Anthony Joshua.

Tras analizar factores como experiencia profesional, poder de nocaut, nivel de oposición enfrentada y contexto del combate, la IA fue categórica:

“Considerando la diferencia de nivel competitivo, experiencia en peleas de alto calibre y capacidad física, mi pronóstico para Jake Paul vs. Anthony Joshua es una victoria de Anthony Joshua por nocaut técnico entre el cuarto y sexto asalto”.

Entre los argumentos que sustentan esta predicción, la IA destacó los siguientes puntos:

Anthony Joshua cuenta con una vasta experiencia en combates de élite, incluyendo múltiples peleas por títulos mundiales frente a rivales de primer nivel.

Jake Paul ha mostrado progresos importantes, pero su historial sigue siendo limitado ante boxeadores de verdadera jerarquía en la división pesada.

La potencia, alcance y disciplina táctica de Joshua representan una desventaja significativa para Paul a medida que avanza el combate.

En un contexto de presión y exigencia física sostenida, la experiencia suele imponerse, algo que juega claramente a favor del británico.

¿Cuándo y a qué hora pelean Jake Paul vs. Anthony Joshua?

El combate entre Jake Paul y Anthony Joshua se disputará este viernes 19 de diciembre, con inicio estimado para las 22:00 horas de Chile, desde el Kaseya Center de Miami, Florida.