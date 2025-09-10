Mientras Terence Crawford ganará USD 50 millones, este impresionante monto recibirá “Canelo” Álvarez

Este fin de semana se celebrará la pelea más importante del año en Las Vegas, Estados Unidos. Ya que en el Allegiant Stadium se celebrará un mega evento de boxeo que será coronado por el enfrentamiento entre el peleador y campeón mexicano, “Canelo” Álvarez, y el norteamericano, Terence Crawford, por el título indiscutido de peso supermediano que hoy en día está en manos del azteca.

Histórica velada que promete romper todos los récords de audiencia y que justamente hace historia desde ya por la impresionante bolsa de dinero que se repartirá a cada protagonista.

Así es, porque si bien semanas atrás se decía que Crawford y “Canelo” recibirían 10 y 80 millones de la divisa norteamericana correspondiente, ahora medios especializados actualizaron las cifran y las cantidades de dinero en juego son aún más brutales.

La millonaria bolsa que “Canelo” y Crawford se repartirán:

De acuerdo a lo que informan medios especializados en la materia, la bolsa total de dinero que estará en juego es de 200 millones de dólares.

De esa increíble cantidad, Terence Crawford se asegurará una cifra cercana a los 50 millones de la moneda norteamericana , quintuplicando así la cantidad que había sido filtrada semana antes y rompiendo su propia marca.

Y si bien esta cantidad es importante para Crawford, se mantiene muy lejos de los números que recibirá el tapatío al respecto, ya que, gracias a su contrato firmado con el jeque, Turki Al-Sheikh, esta pelea le asegura a “Canelo” una cantidad de 150 millones de dólares, es decir, triplica la cantidad de su rival.

“Canelo” triplicará lo obtenido por Terence Crawford. (Foto: Steve Marcus/Getty Images)

Por si fuera poco, este increíble monto es casi el doble de lo que logró “Canelo” en su anterior combate de boxeo, cuando enfrentó al cubano, William Scull, en mayo pasado y se embolsó “solo” 80 millones de dólares.

¿Cuándo y a qué hora pelean “Canelo” vs. Crawford?

El evento que tiene a Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford se celebra este sábado 13 de septiembre a partir de las 22:00 horas de Chile en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

