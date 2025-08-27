Es tendencia:
Boxeo

Mientras Terence Crawford ganará USD 10 millones vs. ‘Canelo’, este monto recibirá el mexicano

Ambos boxeadores protagonizarán uno de los combates más importantes del año, sin embargo, los premios económicos de cada uno son muy diferentes.

Por Franco Abatte

Una abismal diferencia de dinero recibirá Crawford y "Canelo" en su respectivo duelo.
En septiembre próximo, Saúl “Canelo” Álvarez (63-2-2) vuelve al cuadrilátero para enfrentar al peleador norteamericano, Terence Crawford (41-0), en un increíble combate por el campeonato indiscutido de la división supermediano.

Gran velada pugilística a celebrarse en el Allegiant Stadium de Las Vegas y que increíblemente tiene históricos pagos para cada uno de los protagonistas, aunque con una amplia ventaja para el tapatío.

Así es, porque en entrevista con “Ak y Barak” del podcast Ring Champs, Terence Crawford, reveló que obtendrá un pago por 10 millones de dólares por enfrentar a “Canelo” Álvarez, eso sí, aclaró que la pelea con el tapatío la hace “por la oportunidad y por el legado” no por el dinero.

La importante cantidad de dinero que recibirá “Canelo” Álvarez:

Con respecto a la cantidad de dinero que recibirá Saúl “Canelo” Álvarez por enfrentar a Terence Crawford, no hay información oficial como sí ocurrió con Crawford, no obstante, se estima que por esta pelea el azteca gane una cantidad cercana a los 80 millones de la divisa norteamericana, así al menos lo informó, Carlos “El Zar” Aguilar, narrador del medio TUDN, semanas atrás.

“No van a ser cuatro, van a ser cinco peleas (las que firmó con Turki Alalshikh) y va a rondar en 80 millones de dólares el pago de cada pelea para Saúl ‘Canelo’ Álvarez. Cuatro en Arabia, una en Estados Unidos” indicó en aquel momento el comunicador mexicano.

“Canelo” y Crawford animarán una de las grandes peleas del año el próximo mes de septiembre. (Foto: Steve Marcus/Getty Images)

¿Cuándo pelea “Canelo” vs. Terence Crawford?

La pelean entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford por los títulos indiscutidos de peso supermediano se celebra el próximo sábado 13 de septiembre a partir de las 22:00 horas de Chile en Las Vegas, Estados Unidos.

Cartelera del evento de “Canelo” vs. Crawford:

  • Canelo vs. Crawford, Títulos supermedianos en disputa a 12 rounds.
  • Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr., peso superwelter a 10 rounds.
  • Christian Mbilli vs. Lester Martínez, peso supermediano a 10 rounds.
  • Mohamed Alakel vs. John Ornelas, peso ligero a 10 rounds.
  • Serhi Bohachuk vs. Brandon Adams, peso mediano a 10 rounds.
  • Iban Dychko vs. Jermaine Franklin Jr., peso pesado a 10 rounds.
  • Reito Tsutsumi vs. Javier Martínez, peso pluma a 6 rounds.
  • Sultan Almohamed vs. Martin Caraballo, peso ligero a 4 rounds.
  • Steven Nelson vs. Raiko Santana, peso pesado a 10 rounds.
  • Marco Verde vs. boxeador a confirmar, peso supermediano a 6 rounds.
