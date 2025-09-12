Este fin de semana, el Allegiant Stadium de Las Vegas será escenario de una velada histórica. El mexicano, Saúl “Canelo” Álvarez (63-2-2), campeón indiscutido de la división supermediano, se enfrentará al estadounidense y peleador invicto, Terence Crawford (41-0), en un combate que promete marcar época en el boxeo mundial.

Catalogada como la pelea más importante de 2025, la jornada repartirá una bolsa total de 200 millones de dólares entre sus protagonistas y contará además con una cartelera estelar de primer nivel. Sin embargo, a diferencia de los últimos combates del azteca, esta vez no será transmitida por ESPN, ya que la transmisión será exclusiva vía streaming.

¿Va por TV? La señal que transmite ‘Canelo’ y Crawford:

El evento, que se llevará a cabo este sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Estados Unidos, tiene pactado el inicio de las preliminares a las 19:00 horas de Chile y los combates estelares programados para las 22:00 horas.

En esta ocasión, la función no estará disponible por televisión, ya que la única manera de ver el evento en Chile y el resto del mundo será de forma ONLINE y EN VIVO a través de la app, NETFLIX. Plataforma que permitirá ver este evento mediante una suscripción activa y sin costo adicional para los usuarios.

¿Cuánto cuesta suscribirse a Netflix?

Si ya tienes una suscripción a Netflix, podrás acceder directamente a la transmisión en la página de inicio.

En caso contrario, si no cuentas con una sesión activa, solamente basta con ingresar al sitio www.netflix.com y elegir uno de los planes disponibles que ofrece el servicio, estos son:

Básico: $7.190.

Estándar: $9.990.

Premium: $12.990.

Estos planes te permitirán mirar en vivo la pelea entre el mexicano y el estadounidense y también acceder por un mes un amplio catálogo de series, películas y documentales que tiene la plataforma.

Cartelera del evento de “Canelo” vs. Crawford: