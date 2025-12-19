Pronósticos Manchester City vs West Ham: los Ciudadanos persiguen la cima de la Premier League

RedGol te entrega los pronósticos deportivos destacados para apostar en Manchester City vs West Ham por la liga inglesa.

Manchester City buscará su séptimo triunfo consecutivo en todas las competencias cuando reciba a West Ham, en el marco de la fecha 17 de la Premier League. Los Ciudadanos marchan segundos en el certamen y vienen recortando la ventaja que había conseguido Arsenal: ahora, la diferencia es de apenas dos puntos.

El panorama de The Hammers es muy distinto. Apenas ganaron tres partidos en el torneo y se encuentran en zona de descenso, a tres unidades del rival más cercano. Además, arrastran una racha de cinco encuentros sin victorias. Para empeorar el escenario, el historial reciente ante los Ciudadanos es claramente desfavorable: acumulan seis derrotas consecutivas y no vencen a Manchester City en liga desde 2015.

Antes del inicio del partido y en base a las estadísticas recientes, nuestro analista te acerca los pronósticos destacados para que tengas en cuenta a la hora de apostar. Además, puedes revisar el código bonus bet365 para contar con un impulso adicional en tus primeras jugadas.

Pronósticos para apostar en Manchester City vs West Ham

Anotará en cualquier momento: Phil Foden 2.25 Remates a puerta de Callum Wilson: Más de 0.5 1.83 Tiros de esquina de West Ham: Más de 2.5 1.72

El gran momento de Foden con los Citizens

Phil Foden lleva cuatro partidos consecutivos de liga inglesa anotando goles: viene de marcar contra Crystal Palace. Anteriormente, sumó un tanto y una asistencia frente a Sunderland y dos dobletes consecutivos ante Fulham y Leeds United.

El mediocampista inglés acumula 10 festejos y cuatro asistencias en 22 apariciones en la temporada.

Anotará en cualquier momento: Phil Foden – 2.25 en bet365

Wilson, la esperanza de West Ham

Callum Wilson lleva cuatro goles y una asistencia en la Premier League. En sus 13 apariciones en el certamen, el delantero registró nueve remates a puerta. Enfrentó 11 veces al Manchester City y le marcó dos tantos.

Remates a puerta de Callum Wilson: Más de 0.5 – 1.83 en bet365

The Hammers y las estadísticas de córners

A pesar de pelear por los últimos lugares y estar en zona de descenso, West Ham lidera las estadísticas de córners en el torneo. Está entre los seis equipos con mayor promedio por partido, con 5,56.

A su vez, es el quinto mejor visitante en este aspecto, con cinco tiros de esquina por encuentro. En siete de sus ocho juegos fuera de casa, el elenco londinense superó la línea de los dos saques desde el banderín.

Tiros de esquina de West Ham: Más de 2.5 – 1.72 en bet365

Cuotas en Manchester City vs West Ham

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Historial de Manchester City vs West Ham: últimos partidos