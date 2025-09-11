Este sábado se vive una histórica jornada de boxeo cuando salten al ring del Allegiant Stadium de Las Vegas, Saúl “Canelo” Álvarez (63-2-2) y Terence Crawford (41-0), en el evento central de una velada que tiene en juego el título indiscutido supermediano, hoy en manos del “tapatío“.

Noche que marcará un antes y una después en el mundo del pugilismo y que en RedGol ya vivimos con emoción. Es en ese contexto que nos adelantamos un par de días al evento y le preguntamos a la inteligencia artificial por su pronóstico para esta contienda ¿A quién eligió? ¿’Canelo’ o Crawford? Conoce la predicción de la IA para esta increíble velada de boxeo.

El ganador de la pelea entre Canelo y Crawford, según la IA:

En esta oportunidad le preguntamos a ChatGPT, una de las más importantes herramientas de este tipo por su predicción para el combate y realizó un exhaustivo análisis, donde enumeró las fortalezas de cada uno:

Fortalezas de Canelo: “Tiene ventaja de físico: tamaño, poder, peso natural más alto. Ha mostrado resistencia, buena defensa, experiencia peleando en pesos superiores. Además, sabe cómo hacer daño al cuerpo y desgastar al rival”.

Fortalezas de Crawford: “Técnica sumamente refinada: gran inteligencia de ring, buen jab, capacidad de cambiar guardia, buen juego de pies, velocidad, evasión. Es invicto, lo que psicológicamente suma. Tiene que depender de su habilidad para controlar la distancia”.

Finalmente, tras este análisis señaló: “Creo que Canelo Álvarez ganará la pelea por decisión (12 rounds), aunque no lo veo como algo fácil” .

La IA se la juega con un triunfo de Canelo Álvarez ante Terence Crawford. (Foto: Steve Marcus/Getty Images)

¿Eso fue todo? No, porque posteriormente la misma IA agregó mayores detalles a su predicción, señalando lo siguiente:

“No lo veo por nocaut técnico (triunfo de Canelo), a menos que Crawford cometa errores grandes o Canelo conecte golpes muy efectivos al cuerpo”. Aunque aclaró que no todo está perdido para Crawford y que este “tiene una muy buena chance si pelea inteligentemente“, para ello deberá realizar las siguientes labores: “mantener la distancia, usar su jab, evitar los intercambios brutales y gestionar bien el ritmo desde el principio”.

¿Cuándo pelean “Canelo” vs. Crawford?