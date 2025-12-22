Universidad de Chile está cerca de llegar a un acuerdo para tener a su nuevo entrenador en el mercado de fichajes para la temporada 2026, donde la delantera la tiene Francisco Meneghini.

El ex técnico de O’Higgins se acerca a pasos agigantados para ser el reemplazante de Gustavo Álvarez, algo que puede quedar definido en la reunión de directorio de Azul Azul.

En ese sentido, los hinchas de la U se han dividido por el nuevo dueño de la banca bullanguera, donde el otro es el portugués Renato Paiva, por quien ponen más fichas.

Algo donde Johnny Herrera sacó la voz para elegir a su favorito, donde no demoró más de dos segundos en ponerse en la trinchera de uno de ellos: Paqui Meneghini.

Paqui lidera el gusto de Herrera para la U

Johnny Herrera sacó la voz en el programa “Todos somos Técnicos” de TNT Sports, en el momento en que analizaban la situación actual de Universidad de Chile.

A hora de poder saber el nombre del nuevo técnico de la U, el ex capitán e ídolo del club fue tajante en su posición, donde quiere a Paqui Meneghini en la banca azul.

“Hay dos técnicos con la primera opción y que ya se habló en lo económico con ambos, entiendo que la nube ya decidió, pero deben hacer el conducto regular”, explicó.

Por lo mismo, le tocó dar su opinión, donde no dudó un segundo: “De los dos voy por Paqui por lejos, lo dijimos hace dos meses acá”.

