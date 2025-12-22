Todos los caminos dan a ‘Paqui’: DT candidato a la U es presentado en su nuevo club en Brasil

Universidad de Chile comienza a quedarse sin margen de maniobra para su banca. Mientras el mundo azul aguarda la confirmación oficial de la salida de Gustavo Álvarez, la dirigencia universitaria trabajaba paralelamente en la búsqueda de un reemplazante para el 2026. Sin embargo, la lista de candidatos se redujo drásticamente en las últimas horas.

Aunque nombres como Renato Paiva, Francisco ‘Paqui’ Meneghini e incluso Martín Anselmi rondaron las oficinas del Centro Deportivo Azul, este último se bajó de la carrera de manera abrupta. El ex técnico de Unión La Calera, quien era uno de los favoritos de la hinchada, fue confirmado oficialmente como el nuevo estratega del Botafogo de Brasil.

A través de sus redes sociales, el “Fogão” le dio la bienvenida al argentino con un contrato por dos temporadas, dejando a la U sin una de sus opciones más potentes a nivel continental.

Todos los caminos apuntan a ‘Paqui’:

Con Anselmi fuera del mapa y un Renato Paiva que parece alejarse cada vez más de la banca laica, todos los caminos en la U conducen a un solo nombre: Francisco ‘Paqui’ Meneghini.

Pese al hermetismo de Azul Azul, la información actual indica que, una vez se concrete el adiós del ex técnico de Huachipato, Meneghini sería el elegido para tomar el mando del primer equipo. Esta situación generó suspicacias en el medio nacional, especialmente por la forma en que se manejaron los nombres.

Uno de los más críticos fue el periodista Fernando Agustín Tapia, quien en Pauta de Juego disparó contra la gestión de la concesionaria, asegurando que el interés por otros técnicos fue una maniobra de distracción.

“Esto es puro show para la tele. Lo escondió bien la secretaría técnica, porque hizo trascender por todos lados que no había nada con ‘Paqui’ Meneghini; esa es la pomada que se vendió”, lanzó el comunicador, dando a entender que el ex DT de Everton y O’Higgins siempre fue el candidato real.

Así las cosas, a falta de que se oficialice el fin de la era Álvarez, la mesa está servida para que ‘Paqui’ asuma el desafío de dirigir al Romántico Viajero en la próxima temporada.

