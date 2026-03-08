Es tendencia:
Formación de U de Chile: Meneghini tiene dos cambios para recibir a Universidad de Concepción

La U enfrentará a UdeConce con dos nuevos lesionados y dos cambios respecto a la derrota contra Palestino, con Zaldivia listo para recuperar su titularidad.

Por Diego Jeria

Universidad de Chile necesita dejar atrás la derrota y eliminación en Copa Sudamericana frente a Palestino. Para ello, la U debe derrotar a Universidad de Concepción este lunes para así conseguir su segunda victoria en la Liga de Primera, esto tras quedarse con el Superclásico frente a Colo Colo.

Y la U no lo pasa bien con una enfermería numerosa. A los lesionados Lucas Assadi y Octavio Rivero, frente al Tino la U sufrió las dolencias de Juan Martín Lucero y Bianneider Tamayo.

Si bien Tamayo no se vio bien, el venezolano será baja por lesión, lo que obliga a dos cambios en el once titular. De partida regresa Matías Zaldivia en defensa, ausente contra los árabes por suspensión. El trasandino vuelve a la titularidad en lugar del vinotinto.

U. de Chile vs. U. de Concepción: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partido por Liga de Primera

La gran oportunidad de Maxi Guerrero en la U

Por otro lado, Maximiliano Guerrero ingresará desde el inicio en reemplazo del Gato Lucero, en una gran oportunidad para recuperar el protagonismo perdido en el Chuncho con Francisco Meneghini.

La U formará con Gabriel Castellón al arco; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Marcelo Morales; y Javier Altamirano en mediocampo; Eduardo Vargas y Maximiliano Guerrero en ataque.

De esta forma, y de no mediar contratiempos, la U enfrentará al Campanil con dos cambios respecto a la formación inicial presentada contra Palestino.

Manuel De Tezanos pide que la U haga la perdida con Octavio Rivero: “Que asuma que tiene que…”

El duelo entre Universidad de Chile y Universidad de Concepción, por la sexta fecha de la Liga de Primera, está pactado para este lunes 9 de marzo, desde las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

Resumen:

Universidad de Chile enfrenta a Universidad de Concepción este lunes 9 de marzo a las 20:00.

Matías Zaldivia y Maximiliano Guerrero ingresan como titulares tras las bajas de Tamayo y Lucero.

El encuentro por la sexta fecha se disputará en el Estadio Nacional tras la eliminación azul.

