Universidad de Chile necesita dejar atrás la derrota y eliminación en Copa Sudamericana frente a Palestino. Para ello, la U debe derrotar a Universidad de Concepción este lunes para así conseguir su segunda victoria en la Liga de Primera, esto tras quedarse con el Superclásico frente a Colo Colo.

Y la U no lo pasa bien con una enfermería numerosa. A los lesionados Lucas Assadi y Octavio Rivero, frente al Tino la U sufrió las dolencias de Juan Martín Lucero y Bianneider Tamayo.

Si bien Tamayo no se vio bien, el venezolano será baja por lesión, lo que obliga a dos cambios en el once titular. De partida regresa Matías Zaldivia en defensa, ausente contra los árabes por suspensión. El trasandino vuelve a la titularidad en lugar del vinotinto.

La gran oportunidad de Maxi Guerrero en la U

Por otro lado, Maximiliano Guerrero ingresará desde el inicio en reemplazo del Gato Lucero, en una gran oportunidad para recuperar el protagonismo perdido en el Chuncho con Francisco Meneghini.

Matías Zaldivia vuelve a la titularidad en la U por convicción y necesidad.

La U formará con Gabriel Castellón al arco; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Marcelo Morales; y Javier Altamirano en mediocampo; Eduardo Vargas y Maximiliano Guerrero en ataque.

De esta forma, y de no mediar contratiempos, la U enfrentará al Campanil con dos cambios respecto a la formación inicial presentada contra Palestino.

El duelo entre Universidad de Chile y Universidad de Concepción, por la sexta fecha de la Liga de Primera, está pactado para este lunes 9 de marzo, desde las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

