Coquimbo Unido volvió a la victoria justo en la fecha previa a recibir a la U de Chile en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Fue además un triunfo lejos de casa: en Talcahuano, donde los aurinegros vencieron por 3-1 a Huachipato por la sexta fecha de la Liga de Primera 2026.

Y Hernán Caputto pudo tener la buena noticia del regreso de Sebastián Galani en la zona media. Luego del partido, Galani sacó la voz con TNT Sports y mostró la felicidad por volver al camino de la victoria. “Contento, eran tres puntos que vinimos a buscar porque los habíamos dejado escapar en casa”, afirmó el “7”.

Tenía razón: el actual campeón del fútbol chileno había perdido frente a Deportes Concepción. “Tenemos un partido de local y debemos retomar este ritmo. Fuimos superiores gran parte del partido, debemos sostenerlo en casa”, manifestó sobre el desafío siguiente.

Sebastián Galani en acción frente a Huachipato ante la mirada de Mario Briceño. (Eduardo Fortes/Photosport).

Sí, la Universidad de Chile. Uno de los dos grandes que defendió Galani en su trayectoria. También jugó en Universidad Católica. “Lo enfrentaremos de la misma manera, todos los rivales son difíciles. La localía es importante para nosotros, no habíamos perdido hace bastante tiempo”, aseguró Galani.

Sebastián Galani en acción por Universidad de Chile ante O’Higgins. (Andrés Piña/Photosport).

Publicidad

Publicidad

También acierta: desde octubre de 2024 que los aurinegros no perdían en su domicilio, una racha casi eterna que cortó el León de Collao. “Queremos retomar eso y jugar de igual a igual de visita, como lo hicimos hoy”, expuso el todoterreno centrocampista coquimbano.

ver también Caputto deja particular reflexión en su mensaje de apoyo a Rodrigo Holgado tras victoria de Coquimbo Unido vs Huachipato: “Que no entre agua…”

Galani alienta a Coquimbo Unido para vencer a U de Chile

Sebastián Galani tuvo que dejar atrás un problema físico para volver en Coquimbo Unido y espera repetir la titularidad frente a la U de Chile. Eso sí, contó el proceso que vivió alejado de los partidos. “Tuve una pequeña lesión, la semana pasada trabajé harto”, expuso el capitán.

“Como equipo lo hicimos bien, nos desgastamos menos porque corrimos muy bien”, agregó Galani, Jugador Experto Easy, quien se perdió los últimos dos partidos del Barbón. Justo los dos que perdió el equipo entrenado por Caputto: ante U. Católica y Deportes Concepción.

Publicidad

Publicidad

Sebastián Galani y Manuel Fernández van hacia el árbitro Nicolás Gamboa. (Eduardo Fortes/Photosport).

Galani tiene claro que son advertencias para mejorar. “Quizá no dejamos una buena sensación para nuestra gente ni en la interna del grupo, pero estamos contentos: tres puntos de visita, contra un rival difícil. Ahora descansar, corregir errores y seguir mejorando”, lanzó el “7” de los aurinegros.

ver también Duró dos meses: llegó como estrella a Coquimbo, fue campeón y tras polémica pirata firma en otro club

Revisa el compacto del triunfo de Coquimbo Unido vs Huachipato

Publicidad

Publicidad

Así va Coquimbo Unido en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Coquimbo Unido llegó a 9 puntos al cabo de seis partidos en la Liga de Primera 2026 y sueña con pelear nuevamente en la parte más alta de la tabla.