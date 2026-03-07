Abrupta salida tuvo Coquimbo Unido el mes pasado, tras anunciar a fines de diciembre la llegada de Matías Fracchia como refuerzo. El defensa venía como estrella desde Uruguay, sin embargo en el puerto duró poco y nada tras polémica salida.

Tras no ser convocado a la final de la Supercopa, el medio Vistazo Deportivo explicó que “cuando no viajó, él acusó que tenía problemas familiares. Después se supo que la polola llegaba de Brasil y que el bus llegaba tarde, y no se pudo subir al bus”.

“En el club no le creyeron. Hubo actitudes que no le gustaron al plantel”, cerró la información del citado medio. Por eso, el ex defensa de O’Higgins y ahora también de los piratas agarró nueva camiseta rápidamente.

Entierra a Coquimbo y vuelve a la liga donde fue figura

Matías Fracchia dejó atrás sus polémicos dos meses como jugador de Coquimbo, donde ganó la Supercopa, y retorna al fútbol uruguayo donde tuvo gran campaña en Danubio. Esta vez fue presentado en otro elenco charrúa.

Fracchia en su nuevo club

El defensor chileno ya es jugador del Cerro Largo, a tres meses de haber sido presentado en Coquimbo y dos de haber dejado el elenco pirata. El defensa zurdo firmó en su nueva casa para relanzar su carrera.

Fracchia jugó solo 77 minutos en la semifinal de la Supercopa ante Deportes Limache, siendo borrado de la nómina posteriormente en la definición ante la UC. Es más, decidió no recibir la medalla en esa ocasión, lo que sentenció su adiós.

Así fue presentado en Coquimbo en diciembre pasado.

El central zurdo registra pasos por O’Higgins de Rancagua entre el 2020 y 2021. Tras eso saltó al Montevideo Wanderers de Uruguay, Comunicaciones de Guatemala, Danubio, Coritiba y Coquimbo, ante de firmar en Cerro Largo.

