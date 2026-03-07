Uno de los grandes “fichajes” del campeón Coquimbo Unido recién pudo debutar este sábado. Cristián Zavala se recuperó y jugó su primer partido de la temporada 2026.

El delantero, que fue clave en el título Pirata en 2025, tuvo que hacer la pretemporada con Colo Colo y luchó para no seguir en el cuadro albo, donde nunca pudo rendir con regularidad, y en Macul decidieron mandarlo otra vez a préstamo al norte.

La salida de Zavala del Monumental fue polémica, puesto que se dio después de lesionarse tras patear de forma displicente un penal contra Peñarol en la pretemporada. Esa situación provocó un quiebre y su partida de Macul.

El mensaje en redes sociales de Cristián Zavala

Cristián Zavala se reestrenó este sábado con la camiseta de Coquimbo Unido y lo hizo con polémica, porque le marcó a Huachipato y la celebración no le gustó para nada al cuadro acerero, puesto que fue enfrente de la banca local.

Tras el partido el ariete con pasado en Deportes Melipilla dejó un mensaje en sus redes sociales, donde le agradeció a Dios por poder volver a jugar y hacerlo con un gol.

El mensaje de Cristián Zavala.

“Gracias a Dios por otra oportunidad“, dice el mensaje del ex colocolino con música urbana de fondo.

Cristián Zavala espera volver a ser figura en Coquimbo Unido, cuadro que lo necesita, sobre todo para el desafío que vendrá en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

