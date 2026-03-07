La planificación de Francisco Meneghini al mando de Universidad de Chile sufrió un duro golpe en el momento menos oportuno. Tras la confirmación de la lesión muscular de Juan Martín Lucero, quien se suma a la ya conocida baja de Octavio Rivero, la enfermería azul parece haberse ensañado con sus referentes de área.

Ante este escenario, el técnico argentino se ve obligado a mover las piezas del tablero, entregándole la responsabilidad del ataque a un hombre que esperaba su momento: Maximiliano Guerrero.

El ex Deportes La Serena deberá acompañar, pero viniendo de un poco más atrás, a Eduardo Vargas, cambiando lo pensando por el entrenador y la dirigencia de la U a comienzos del torneo.

Con sus dos máximos exponentes de los goles fuera, el nuevo diseño del ataque ofrece una oportunidad para Guerrero, quien ha sido constante, además aportó con un gol en la derrota ante Palestino por la Copa Sudamericana 2026.

Paqui cambia su pizarra por Maxi Guerrero en la U.

El examen de Maximiliano Guerrero

Para el delantero de 26 años, este partido en el Estadio Nacional representa mucho más que tres puntos. Tras un inicio de temporada donde ha sumado minutos principalmente desde el banquillo, Guerrero tiene la misión de demostrar que puede cargar con el peso ofensivo de un equipo que aspira al título.

El “rompecabezas” de Meneghini ha debido sufrir modificaciones, donde, según el plan Juan Martín Lucero y Octavio Rivero serían los delanteros titulares de la U en 2026, ambos han sufrido con las lesiones.

Por lo mismo, el nuevo plan contempla la velocidad de Eduardo Vargas, con la dinámica que puede tener Guerrero a la hora de asociarse y buscar la portería de Universidad de Concepción.

Una prueba que le puede valer la titularidad definitiva en un equipo de la U que todavía no encuentra el rumbo en la temporada 2026, y con la mala suerte que en la zona donde más se reforzó es donde más ha tenido problemas.

