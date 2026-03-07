La ambición de Jannik Sinner tras su aplastante debut en Indian Wells: “Me estoy esforzando”

Una victoria aplastante sumó el italiano Jannik Sinner en su estreno en Indian Wells, donde no tuvo piedad y derrotó al checo Dalibor Svrčina por un decidor 6-1 y 6-1.
El número 2 del mundo habló tras su estreno triunfador y dejó en claro que va con todo a ganar el primer Masters 1000 de la temporada, donde su principal rival es Carlos Alcaraz.
“En un mundo tan exigente y competitivo como el tenis, siempre tienes que estar mejorando cosas y cambiando pequeños detalles porque los demás lo hacen permanentemente. Tengo eso muy presente en cada entrenamiento”, dijo el ex 1 del planeta.
“La verdad es que me estoy esforzando mucho. He tenido muy pocos días libres desde hace meses y es habitual en mi rutina de entrenamiento hacer sesiones dobles”, agregó.
Jannik Sinner habla antes del partido con Denis Shapovalov
El siguiente partido de Sinner será ante el canadiense Denis Shapovalov, quien viene de superar al argentino Tomás Etcheverry en un encuentro que duró casi tres horas.
Jannik Sinner barrió en su estreno en Indian Wells. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)
“Necesito sentirme más seguro aún en diversas facetas del juego, por lo que estoy pasando muchas horas en pista y me encuentro satisfecho de cómo lo estoy abordando. Pero también sé que debo mejorar mucho en el aspecto físico, por lo que estoy invirtiendo mucho tiempo y esfuerzo en el gimnasio”, indicó.
El partido entre Jannik Sinner y el canadiense Denis Shapovalov, por la ronda de los 32 mejores, se jugará este domingo en horario por confirmar.
En síntesis
- Jannik Sinner derrotó al checo Dalibor Svrčina por un doble 6-1 en Indian Wells.
- El tenista italiano enfrentará al canadiense Denis Shapovalov este domingo por la ronda de 32.
- El número 2 del mundo confirmó que realiza sesiones dobles de entrenamiento y trabajo de gimnasio.
