La pena de Jannik Sinner tras perder ante el “viejo” Novak Djokovic en Australia: “Duele mucho”

Partidazos. Las semifinales del Australian Open estuvieron de lujo, donde primero Carlos Alcaraz (1°) dio cuenta de Alexander Zverev (3°) y luego Novak Djokovic (4°) dio el golpe ante Jannik Sinner (2°).

El serbio a sus 38 años sorprendió al número 2 del mundo y se impuso por 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4, en largas cuatro horas y 12 minutos de juego.

Tras el partido habló el tenista italiano, quien se lamentó por la derrota en las semifinales del primer Grand Slam del año y señaló que tuvo chances para clasificar a la final.

El lamento de Jannik Sinner en Australia

Sinner se mostró decepcionado, debido a que aseguró que tuvo opciones de vencer a Nole y citarse una vez más con Carlos Alcaraz en una final de major.

“Duele mucho. Tuve muchas oportunidades, no supe aprovecharlas y ese es el resultado. Quiero decir, era un Grand Slam muy importante para mí, obviamente, teniendo en cuenta también todo el contexto. Estas cosas pueden pasar. Fue un buen partido por parte de los dos”, dijo el italiano.

“Al final el tenis se juega entre dos. Al otro lado de la red hoy había un gran jugador. En algunos momentos tomé decisiones que quizá no fueron las correctas y, en ese sentido, eso es lo que uno siente luego. Fue así y ya está”, alabó a Djokovic.

Para finalizar, llenó de loas al veterano serbio que le ganó en semifinales: “sé que ha ganado 24 Grand Slams. Nos conocemos muy bien y sabemos cómo jugamos. Siempre he dicho que no me sorprende, porque siento que es el mejor jugador desde hace muchos, muchos años”.