Este viernes se celebrarán las semifinales del Australian Open 2026, el primer Grand Slam de la temporada, que tiene uno de los partidos más esperados del certamen y del circuito actualmente.

Esto porque el Rod Laver Arena recibirá al serbio Novak Djokovic (4° del ranking ATP) y al italiano Jannik Sinner (2°), en un duelo de alto impacto que promete intensidad, jerarquía y emociones para todos.

Duelo de estilos, por un lado estará la experiencia, solidez mental y capacidad competitiva del máximo ganador del Abierto de Australia, mientras por otro lado aparece la potencia, agresividad y presente ascendente del italiano. Un choque que captura la atención de los fanáticos y que será definitorio para determinar a uno de los protagonistas de la gran final del ‘AO 2026’.

¿TV o streaming? Horario y dónde ver a Novak Djokovic vs. Jannik Sinner

El partido entre Novak Djokovic y Jannik Sinner, correspondiente a la semifinal del Australian Open 2026, se jugará la madrugada de este viernes 30 de enero, a partir de las 05:30 horas de Chile , en el Rod Laver Arena de Melbourne, Australia.

A diferencia de la primera semifinal masculina del ‘AO’ que va por ESPN 2, en Chile el encuentro entre ‘Nole‘ y Sinner será transmitido por TV a través de la señal de ESPN , disponible en los siguientes canales, según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

Además, el partido podrá verse EN VIVO y de manera exclusiva vía streaming a través de la plataforma DISNEY+, mediante la contratación del plan Premium.

En Chile, el plan Premium de Disney+ tiene un valor mensual de $14.190 y puede contratarse ingresando a www.disneyplus.com.

Djokovic vs. Sinner definen a un finalista del Australian Open 2026

Novak Djokovic y Jannik Sinner se enfrentarán en uno de los duelos más trascendentes del torneo oceánico, con un objetivo claro en juego: un lugar en la final del Australian Open 2026.

Jannik Sinner y Novak Djokovic buscan un lugar en la gran final del Australian Open. (Foto: Daniel Pockett/Getty Images)

El serbio y el italiano ya protagonizan una rivalidad de peso en el circuito ATP, con 10 cruces en certamenes ATP que han elevado el interés de cada enfrentamiento. En Melbourne, ambos llegan en gran nivel, Djokovic llega en desventaja con 4 triunfos y 6 derrotas, pero apela a su historia y dominio en Australia, mientras que Sinner lo hace con la ambición de consolidarse definitivamente entre los grandes y consolidarse como la ‘bestia negra’ del serbio actualmente.

(Foto: H2H del ATPtour.com)

El ganador de este cruce avanzará a la gran final del Abierto de Australia, donde se enfrentará al vencedor de la primera semifinal del cuadro masculino; animada por Carlos Alcaraz y Alexander Zverev.