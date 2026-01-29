Un partidazo se jugará este viernes en Melbourne Park, donde Jannik Sinner (2°) y Novak Djokovic (4°) buscarán meterse en la gran final del Australian Open.

El ex número 1 del mundo viene de tener una jornada tranquila en los cuartos de final, donde venció sin problemas al estadounidense Ben Shelton (7°). Nole, en tanto, estaba perdiendo ante Lorenzo Musetti (5°) y pudo clasificar debido al retiro por lesión del italiano.

Sinner analizó el duro partido que tendrá ante Djokovic y declaró que el partido ante el servio será el más complicado, debido al profesionalismo que demuestra el experimentado jugador balcánico.

ver también Novak Djokovic reacciona tras la brutal suerte que tuvo en el Australian Open: “Él fue el mejor…”

Sinner alaba a Djokovic antes de la semifinal de Australia

Jannik Sinner fue claro en decir que el compromiso ante el serbio va a estar muy complicado y no se ve como el gran favorito para acceder a la final.

“Cuando das el paso adelante a una final de Grand Slam y ganas contra Novak, sí cambia todo un poco. Al mismo tiempo, tienes que hacerlo una y otra vez. Es muy difícil. Ganar a Djokovic uno de los desafíos más difíciles del tenis. Muchas cosas han cambiado, pero yo, personalmente, soy siempre el mismo”, dijo el italiano.

Novak Djokovic quiere dar la sorpresa ante Sinner. (Photo by Lintao Zhang/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

“El nivel al que sigue jugando, creo que es el atleta más profesional que tenemos aquí en el vestuario. Yo también trato de ser lo más profesional posible. Obviamente, él tiene una gran experiencia consigo mismo. Lo ves en la pista y sabe cómo manejar cada situación de la mejor manera posible”, agregó.

Por último, dijo sobre la edad de Nole que “yo, como joven de 24 años, tengo la suerte de tener a alguien como él frente a mis ojos, y espero poder aprender algo. Siento que cada día, cada vez que juega, puedo aprender algo de él, de Carlos, de todos los otros grandes jugadores. Lo tomo como algo positivo. Creo que la forma en que juega, la forma en que se mueve, si no eres profesional, no juegas a este nivel. Es una inspiración para todos nosotros y especialmente para los jóvenes”.