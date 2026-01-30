La otra sorpresa juvenil de Colo Colo para el debut vs Limache

Colo Colo afina detalles para el debut por la Liga de Primera 2026 ante Deportes Limache en un partido que tuvo mucha polémica por el aforo permitido y público real. Finalmente se jugará sólo con abonados del Tomate Mecánico y Fernando Ortiz dispuso sorpresas juveniles en la oncena.

Dos extremos Sub 21 saltarán a la cancha del estadio Elías Figueroa Brander en la oncena estelar. En desmedro, por ejemplo, de Claudio Aquino, quien será suplente. Se trata de Francisco Marchant y Leandro Hernández, jugadores que vieron acción en la Serie Río de La Plata jugada en Uruguay.

Pero el Tano Ortiz no sólo confiará en ellos para su oncena. También se animó a convocar a un talentoso extremo de 17 años que suele brillar en el equipo Sub 18 de los albos: Vicente Martínez. Según Cristián Alvarado, de ADN Deportes, irá al banco de suplentes vs Limache en Valparaíso quien estaba destinado a estar con la selección chilena Sub 17 que clasificó al Mundial de la categoría en 2025.

Vicente Martínez celebra un gol que convirtió por la selección chilena. (Foto: La Roja).

Desgraciadamente para sus pretensiones, Martínez sufrió una grave lesión en la rodilla que lo sacó de la convocatoria con la que Sebastián Miranda disputó el Sudamericano. Como era de esperarse, tampoco estuvo en la lista que fue a Qatar a disputar el Mundial en noviembre de 2025. Con eso como parte del pasado, su juego le causó mucha expectativa a Ortiz.

Vicente Martínez, el juvenil de Colo Colo que puede tener su debut ante Limache

Por los puntos, Maximiliano Romero será un refuerzo de Colo Colo que tendrá su debut frente a Limache. Algo que también podría vivir Vicente Martínez, aunque en su caso es un formado en el semillero. Y que visado por Héctor Tapia, en abril de 2025, firmó su primer contrato profesional.

“La vida siempre nos da la oportunidad de sonreír. Feliz y agradecido”, escribió el Vicho en su cuenta de Instagram por esos días. Compartió una fotografía junto al Tito en la ceremonia de la firma para acompañar su alentador mensaje lleno de gratitud.

Seguramente, si no es ante Limache, Vicente Martínez tendrá su chance en el primer equipo. Está cada vez más cerca y que Ortiz lo haya citado evidencia la situación. Más allá del beneficio que significa para los futbolistas de todos los planteles el cambio en la reglamentación que permite nueve (9) suplentes por partido, a diferencia de los siete (7) que hasta la Liga de Primera 2025 había como límite.

¿Cuándo es y dónde ver Colo Colo vs. Limache EN VIVO?

Colo Colo vs. Deportes Limache, juegan este sábado 31 de enero, desde las 12:00 hrs. en el Estadio Elias Figueroa Brander, por la Fecha 1 del Campeonato Nacional.

El partido entre Albos y Cerveceros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

