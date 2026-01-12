Los dos juveniles que Fernando Ortiz suma a la pretemporada de Colo Colo

Colo Colo sigue trabajando en su pretemporada. Después de concluir una semana de trabajos en el Complejo del Sifup, los albos ahora se mueven de Pirque, vuelven al Monumental y preparan su viaje a Uruguay.

La primera semana del año tuvo mucho movimiento, porque se confirmaron las salidas de Vicente Pizarro, Alan Saldivia y Salomón Rodríguez. Además, se sumaron los primeros refuerzos, Matías Fernández y Joaquín Sosa.

Y hay más novedades en el Cacique. Ante las despedidas de Pizarro y Rodríguez, el cuerpo técnico que lidera Fernando Ortiz decidió sumar a los entrenamientos a dos juveniles para reforzar el mediocampo y el ataque.

Sentimiento Popular confirmó que Vicente Martínez y Jerall Astudillo se sumaron a los entrenamientos de Colo Colo en los últimos días. Se trata de un volante campeón con la Sub 18 y un atacante que ya había sido llamado por Ortiz.

Sigue la pretemporada de Colo Colo

El equipo de Fernando Ortiz sigue preparándose para el inicio de la temporada. Los albos cumplieron una semana de trabajos en el Complejo del Sifup. Este lunes 12 tienen libre y el martes 13 regresan al Monumental.

Después, el Cacique viaja el miércoles 14 a Uruguay, donde jugará la Serie Río de La Plata. Chocará contra Olimpia el jueves 15, Alianza Lima el domingo 18 y Peñarol el miércoles 21. El 1 de febrero inicia la Liga de Primera.

