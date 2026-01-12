Video: todos los goles del primer amistoso de Colo Colo en 2026

Colo Colo cerró la primera parte de su pretemporada de la mejor manera posible. Para despedir su paso por el Complejo del Sifup y preparar su viaje a la Serie Río de La Plata, los albos disputaron dos amistosos y obtuvieron triunfos abultados en Pirque.

Este domingo, el Cacique enfrentó a la Sub 20 en dos partidos. Ambos fueron victorias para los dirigidos de Fernando Ortiz, con goles de Javier Correa, Lucas Cepeda y el joven Yastin Cuevas.

En el primer partido, Colo Colo venció a los juveniles por 5-0 con un triplete de Lucas Cepeda y un doblete de Yastin Cuevas. Más tarde, el primer equipo volvió a golear, ahora por 6-0, con un poker de Javier Correa, además de anotaciones de Leandro Hernández y Matías Fernández Cordero.

Sigue la pretemporada de Colo Colo

Con el cierre de los trabajos en el Complejo del Sifup, Colo Colo tiene libre este lunes 12 y vuelve al Monumental este martes 13. Después, los albos viajan a Uruguay el miércoles 14 para jugar la Serie Río de La Plata.

En Montevideo, el Popular jugará sus primeros amistosos oficiales. El Cacique enfrentará a Olimpia el jueves 15 a las 21:00 horas, a Alianza Lima el domingo 18 a las 21:00 horas, y a Peñarol el miércoles 21 a las 21:00 horas. Todos serán transmitidos por ESPN y Disney+.

Después de eso, el equipo de Fernando Ortiz se preparará para el inicio oficial de la temporada 2026. Los albos debutan el fin de semana del 1 de febrero en la Liga de Primera, donde enfrentarán a Deportes Limache como visitantes en su primer encuentro.