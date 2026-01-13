Deportes Santa Cruz tuvo una dura temporada el 2025 donde estuvo muy cerca de perder la categoría. Sin embargo, logró salvarse y mantenerse en Primera B, motivo por el cual tomó decisiones tajantes de acuerdo al plantel.

Al finalizar el año pasado, un gran número de jugadores terminaron contrato, con las excepciones de Icker Quiroz y Dilan Guzmán, quienes seguían con contrato vigente.

Ante esto, la escuadra ha sumado una gran cantidad de refuerzos, anunciando recientemente a un ex Deportes La Serena.

Deportes Santa Cruz anuncia la llegada de Santiago Mederos

A través de sus redes, el equipo anunció la llegada del jugador charrúa. “Nuestro club le da la bienvenida a Santiago Mederos, volante uruguayo que se suma a Santa Cruz para esta temporada”.

“Cuenta con experiencia en el fútbol charrúa, donde defendió las camisetas de Danubio, Racing Club de Montevideo y River Plate de Montevideo, además de su paso por Deportes La Serena en Chile, entre otros equipos, aportando recorrido y alternativas en la zona media del campo”.

La carrera de Santiago Mederos

El jugador de 27 años comenzó su carrera en Danubio el 2018, para luego seguir en Liverpool FC y Plaza Colonia, todos de la liga uruguaya.

Tras esto, llegó al campeonato chileno donde fichó por Deportes La Serena en 2023. Tras una temporada, regresó a Uruguay, donde jugó en Racing Club, River Plate y Tacuary.

Los refuerzos que llegan a Deportes Santa Cruz

Gran parte del plantel finalizó su contrato en 2025, donde estuvieron muy cerca de caer al descenso. Por este motivo, el cuadro buscará revertir la situación este año, donde ya anunciaron numerosos fichajes.

Nadir Zeineddin, Mathias Pinto, Esteban Flores, Hugo Herrera, Nicolás Barrios, Diego Acevedo, Felipe Orellana, Gino Aucema, David Tati, Felipe Alvarado y Braian Camisassa son los jugadores que se suman este año.