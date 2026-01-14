En las últimas horas preocupación se generó en Colo Colo luego de rumores de salida de Lucas Cepeda. Este miércoles se conoció que el extremo, por el que están esperando ofertas hace rato, había revelado a un ex futbolista que tenía chances de partir.

Nicolás Peric contó que tuvo un encuentro con el atacante albo, en el que le confesó su opción para salir del Cacique. “Estuve con Cepeda, o sea me encontré con Lucas. Le dije qué pasa. Me dijo ya está, yo estoy cansado. Hay una oferta ahora, ojalá el presi la acepte ahora“, dijo.

Ante la situación que se generó, el ex Santiago Wanderers decidió romper el silencio para aclarar todo. A través de sus redes sociales, el extremo dejó un potente mensaje para desmentir al otrora arquero por la supuesta charla.

Lucas Cepeda explota por dichos de Nicolás Peric sobre su salida de Colo Colo

El futuro de Lucas Cepeda se transformó en un misterio, por lo que el propio jugador decidió ponerle fin a los rumores. El extremo reaccionó a lo que dijo Nicolás Peric, remarcando que no piensa en otra cosa que no sea el Cacique.

Lucas Cepeda respondió a las palabras de Nicolás Peric, quien aseguró que quería salir de Colo Colo. Foto: Instagram.

Fue en su cuenta de Instagram donde el delantero se desahogó al respecto para poner fin a cualquier especulación. “Jamás he hablado de estar cansado o mencionar algo de una supuesta oferta“, lanzó para desmentir al ex portero.

En esa misma línea, Lucas Cepeda enfatizó en que su cabeza está sólo en el Cacique. “Mi presente es en Colo Colo, me entreno y me preparo al igual que desde el primer día“.

Además, Lucas Cepeda avisó que cualquier chance que tenga para salir del Eterno Campeón, se conversará con quienes corresponde. “Si llega a existir alguna opción, lo verá la gente que me representa con el club“.

Finalmente y para dejar en claro que no era cierto el rumor, remarcó con un “Falso” a las palabras de Nicolás Peric. Sin duda una reacción que alivia a los hinchas, quienes temían perderlo.

Lucas Cepeda desmiente que tenga una oferta para salir de Colo Colo. El extremo no se moverá del Cacique por ahora y sólo piensa en seguir demostrando que tiene con qué dar el salto al extranjero.

¿Cuáles son los números de Lucas Cepeda en Colo Colo?

Lucas Cepeda ratifica su compromiso con Colo Colo, donde ha logrado disputar un total de 72 partidos oficiales. En ellos ha aportado con 15 goles y 8 asistencias en los 5.173 minutos que acumuló dentro de la cancha.