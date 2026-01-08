Colo Colo en este mercado fichajes ha hecho noticia por las ventas que ha realizado al extranjero. Vicente Pizarro y Alan Saldivia ya se marcharon por buenas sumas, aunque todavía falta ver lo que pasará con Lucas Cepeda.

Y es que el delantero, a pesar del pésimo 2025 del Cacique, fue uno de los puntos más altos. Por lo mismo, son varios los que creen que es el momento adecuado para que salga del Estadio Monumental.

Lamentablemente las ofertas por el formado en Santiago Wanderers han escaseado, quedándose todo en rumores clásicos de mercado. ¿Lo peor? Que en las últimas horas uno de sus posibles destinos terminó por descartarse para este 2026.

Lucas Cepeda sigue en Colo Colo tras negativa en España

Hablamos del Deportivo Alavés de España, elenco que en los últimos días apareció como posible nuevo club para el delantero de 23 años. Es más, hasta se habló de un acuerdo al que le restaban unos pocos detalles para hacerse realidad.

No obstante, desde el mismo cuadro vasco descartaron que vienen por el chileno. Así lo ratificó Sergio Fernández, miembro de la secretaría técnica del Alavés, quien en charla con La Tercera aseguró que “no hemos oferta alguna por el chileno Lucas Cepeda”.

“Es un jugador que sí conocemos, pero en este momento no es uno de nuestros objetivos de mercado. Tampoco lo estamos siguiendo en la actualidad”, agregó el dirigente.

Cabe destacar que en los últimos días trascendió que Colo Colo está pidiendo unos seis millones de dólares ara dejar partir a Lucas Cepeda, una cifra casi imposible incluso para equipos del fútbol europeo.