Después de ser la principal figura de Colo Colo en los últimos dos años, Lucas Cepeda esperaba dar el salto al extranjero. El extremo ha sido uno de los pilares tanto del Cacique como de la selección chilena, lo que ha llamado la atención de algunos clubes.

Esta semana se conoció que desde España estaban tentando al ex Santiago Wanderers. El Deportivo Alavés lo tiene en sus planes y quería avanzar, pero un compañero de Carlos Palacios y Williams Alarcón en Argentina complicó las cosas.

Y es que el técnico Eduardo Coudet sorprendió al pedir a un jugador argentino que tiene números peores a los del chileno. No obstante, todo indica que la nacionalidad está pesando y mucho en la negociación.

Kevin Zenón, un criticado que amarga a Lucas Cepeda y Colo Colo

Lucas Cepeda ve frenado su esperado salto al extranjero por culpa de un argentino. Kevin Zenón se mete en los planes de la figura de Colo Colo y complica su arribo al Deportivo Alavés.

Kevin Zenón es el jugador que complica el salto al extranjero de Lucas Cepeda.

La movida sorprende y no sólo por el nivel que ha tenido el jugador de Boca Juniors, que es un año mayor que el chileno, sino que también por sus números. En 192 partidos oficiales que ha disputado, ha aportado con 16 goles y 17 asistencias en 11.505 minutos que ha tenido dentro de la cancha.

Sus estadísticas son malas en comparación con las de Lucas Cepeda. Entre Colo Colo y Santiago Wanderers, el extremo ha jugado 133 duelos oficiales con 22 goles y 15 asistencias en 8.973 minutos.

La efectividad del chileno deja en claro que es un jugador mucho más completo que Kevin Zenón. No obstante, la nacionalidad le está costando caro incluso con los precios de venta.

Quedará esperar para ver si es que en las próximas horas las cosas quedan más claras y si entra otro club a la pelea por el ex Santiago Wanderers. Un situación que tiene atenta a la dirigencia del Eterno Campeón, donde necesitan hacer caja.

Lucas Cepeda sigue esperando por una propuesta formal para irse a jugar al extranjero. Colo Colo mira mientras intenta armar su plantel para el 2026, con varias bajas ante algunas ventas.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Mientras Lucas Cepeda espera por una oferta, Colo Colo se prepara para su primer partido del 2026. El jueves 15 de enero a partir de las 21:00 horas el Cacique enfrenta a Olimpia en la Serie Río de La Plata.