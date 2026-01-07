El mercado de pases ya está en movimiento y, con ello, los jugadores comienzan a definir su futuro, siendo uno de ellos el delantero de Colo Colo, Lucas Cepeda, quien, al parecer, podría salir en esta ventaja tras despertar el interés de distintas ligas.

La salida del jugador sonó con fuerza en el último mercado, donde distintos equipos aparecieron como posibles opciones para ficharlo. Sin embargo, nada se concretó y Cepeda siguió jugando junto a los albos, quienes cerraron una de las peores temporadas de su historia.

Pero ahora, nuevamente se habla de una posible salida del jugador y se reveló en que liga compiten los clubes que podrían negociar por su llegada.

Las ligas a las que podría llegar Cepeda

Hace algunos días, el periodista Daniel Arrieta reveló que el Deportivo Alavés estaba interesado en el jugador, pero no sería el único. DaleAlbo revela también jugador albo aparece en el radar del fútbol turco, aunque nada se ha materializado aún.

Lucas Cepeda podría salir de Colo Colo. Javier Torres/Photosport

El 2026 de Colo Colo

El cuadro albo cerró una dolorosa campaña donde no logró la clasificación a ninguna de las competencias internacionales, situación que busca revertir este 2026.

Aunque Emiliano Amor, Mauricio Isla, Sebastián Vegas y Óscar Opazo fueron los primeros jugadores en despedirse del club al no ser renovados, se sumaron las salidas de Salomón Rodríguez, Alan Saldivia y Vicente Pizarro, quienes tampoco seguirán el 2026.

Buscando reforzar este año, considerando las bajas, Colo Colo ya anunció los fichajes del central uruguayo Joaquín Sosa y el defensa chileno Matías Fernández.