Colo Colo está dando muchas noticias en el mercado de fichajes, sobre todo en el ítem salidas, porque en el corto plazo puede dejar partir a varias de sus figuras al extranjero.

Este miércoles se realizará una reunión de directorio de Blanco y Negro, donde sus miembros tienen que votar sobre las ofertas que tienen por Vicente Pizarro (Rosario Central) y Alan Saldivia (Vasco da Gama). Otro que se puede ir es Lucas Cepeda.

El zurdo está en vitrina hace rato por su buen rendimiento y su gran sueño es llegar a Europa. Desde el Viejo Continente quieren al seleccionado chileno, ya que Alavés de España lo tiene en carpeta.

El alto precio puede complicar la salida de Lucas Cepeda a Alavés

El cuadro que marcha en el puesto 13° de la tabla de posiciones de La Liga tiene en carpeta a Cepeda, cuyo pase está tasado en 6 millones de dólares por Colo Colo, precio que puede ser un problema para el elenco español.

El periodista Dani Méndez de Movistar Plus de España conversó con radio ADN y ratificó el interés por el colocolino: “es verdad que están abiertos a reforzar y mejorar la plantilla en otras posiciones, como por ejemplo la que ocupa Lucas Cepeda, volante izquierdo que pueda tener sobre todo minutos de calidad por ese costado. Todo ello es cierto”.

Pese a lo anterior, el profesional de las comunicaciones confirmó que el monto que pide Colo Colo por Lucas Cepeda es elevado, lo cual puede echar al tacho de la basura la negociación.

“Es verdad que viendo las informaciones que están llegando, y sobre todo la cantidad que Deportivo Alavés tendría que depositar por Lucas Cepeda, en torno a seis millones de euros, me parece que es una cantidad que en estos momentos Deportivo Alavés no puede pagar. Entonces, se tendrían que buscar otras formas de pago, otra forma de negociación“, precisó.

Los clubes están en conversaciones y el dinero puede frenar la partida de Lucas Cepeda a la siempre atractiva Liga de España.

