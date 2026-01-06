Colo Colo se está moviendo de a poco en el mercado de fichajes, debido a que Blanco y Negro tiene escasos recursos para realizar contrataciones de cara a la temporada 2026.

Una de las zonas de la cancha que necesita reforzar el entrenador del Cacique, Fernando Ortiz, es la zaga, debido al mal rendimiento que tuvo la defensa alba en 2025.

A Colo Colo ya arribaron el lateral derecho Matías Fernández y el defensa central Joaquín Sosa, mientras que buscan a otro zaguero central para reemplazar la posible salida de Alan Saldivia a Vasco da Gama.

ver también Mercado de fichajes: Colo Colo sorprende y apura la llegada de ex seleccionado argentino

Colo Colo puede perder a Óscar Salomón en el mercado de pases

Colo Colo quiere a otro zaguero, además de Sosa, y el apuntado es el argentino Óscar Salomón, que en la temporada 2025 defendió los colores de Platense.

El Cacique no la tiene fácil para fichar al marcador cuyo pase pertenece a Boca Juniors, debido a que Newell’s Old Boys también lo tiene en su carpeta y apura el acuerdo.

Publicidad

Publicidad

Óscar Salomón se acerca a Newell’s. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

El periodista argentino Uriel Iugt contó que el equipo rosarino ya hizo una propuesta a la tienda Xeneize por Óscar Salomón, la que sería adquirir el 50% de la carta del futbolista, situación en la que aventaja a Colo Colo, que busca una cesión.

El Cacique puede ver truncado el deseo de contar con Óscar Salomón, quien es una de las obsesiones de Fernando Ortiz.

Publicidad

Publicidad