Mercado de fichajes: Colo Colo sorprende y apura la llegada de ex seleccionado argentino

Muy lento está el mercado de fichajes para Colo Colo, porque el club que es administrado por Blanco y Negro atraviesa una dura crisis financiera que le impide realizar grandes inversiones.

Hasta ahora las únicas caras nuevas son el lateral derecho Matías Fernández y el defensor Joaquín Sosa, quienes llegaron a costo cero, motivo por el que firmaron en el cuadro de Macul.

Colo Colo, pese a que está cerca de recibir dineros frescos por las partidas de Vicente Pizarro y Alan Saldivia, sigue mirando opciones “gratis” y ahora va por oteo jugador libre.

Colo Colo busca el fichaje del argentino Emiliano Rigoni

El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, quiere que se refuerce la delantera alba y ahora surgió la opción de un jugador argentino que estuvo en la Albiceleste en 2017.

El sitio partidario más importante del Cacique, Dale Albo, dio a conocer que el elenco popular tiene en carpeta al transandino Emiliano Rigoni, quien está libre tras terminar contrato con Sao Paulo.

“El argentino Emiliano Rigoni aparece en la órbita de Colo Colo para la posición de extremo derecho. El ambidiestro de 32 años quedó libre tras su reciente paso por Sao Paulo de Brasil, y se encuentra buscando club en este verano”, señaló el citado medio.

El cuadro albo no es el único que sigue al ariete, ya que es muy apetecido en el mercado y tiene muchos clubes tras sus pasos.

“El Cacique no es el único que sigue al futbolista. Belgrano de Córdoba ha ofertado por el atacante, ya que fue formado en el Pirata argentino, pero según el periodista Germán García Grova rechazó la propuesta que le llegó. Además, en Brasil también tiene interesados, como Gremio o Red Bull Bragantino”, agregó la misma publicación.

Emiliano Rigoni tiene una larga experiencia por varios clubes y registra pasos por Belgrano, Independiente, Zenit, Atalanta, Sampdoria, Elche, Sao Paulo, Austin FC y Club León.