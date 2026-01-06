El mercado de fichajes para Colo Colo está siendo más noticioso con las salidas, que con la llegada de jugadores, debido a que está a punto de realizar dos ventas jugosas.

El volante Vicente Pizarro está a un paso de dejar el estadio Monumental para jugar por Rosario Central, mientras que Alan Saldivia se alista para probar suerte en Vasco da Gama.

Esas dos no son las únicas partidas que se pueden ejecutar en Colo Colo, puesto que un histórico delantero está muy cerca de dejar el conjunto popular: Marcos Bolados puede partir.

Marcos Bolados tiene chances de ir a O’Higgins

Bolados llegó a Colo Colo en 2016 desde Antofagasta, con un breve paso por Universidad Católica en 2018, y ahora puede estampar su salida de los pastos de Macul.

El antofagastino no es prioridad para el entrenador de los albos, Fernando Ortiz, por lo que está en una larga lista de jugadores que pueden salir como cedidos, debido a que tiene contrato con Blanco y Negro hasta finales de 2026.

Como Bolados no es prioridad para el plantel de Colo Colo, tiene una linda chance para encontrar un nuevo destino: según datos que maneja RedGol, O’Higgins se interesa en el puntero.

El Capo de Provincia necesita con urgencia reforzarse para jugar la Fase 2 de la Copa Libertadores ante Bahía, y por ahora es el único club de la Liga de Primera que no suma contrataciones para 2026.

Marcos Bolados tiene una linda chance de llegar al cuadro de Rancagua como cedido y jugar en el certamen internacional con la camiseta celeste. Todo está en etapa de negociaciones.