Alan Saldivia está viviendo sus últimas horas como jugador de Colo Colo luego que el directorio de Blanco y Negro aprobara su venta. Con 23 años en el cuerpo el defensor uruguayo partirá al Vasco Da Gama a cambio de 1,8 millones de dólares por el 70% de su pase.

Este movimiento de mercado obliga a que el Cacique salga a buscar un reemplazante para nutrir a una defensa que está necesitada de variantes. Con el adiós del charrúa apenas quedan en el equipo Jonathan Villagra y Joaquín Sosa como defensores centrales.

Por lo mismo en la dirigencia de Blanco y Negro ya están armando la lista de candidatos para tener en los próximos días un nuevo fichaje cerrado pensando en el 2026.

ver también Urgente y definitivo: Colo Colo definió tajante dónde jugará Cristián Zavala esta temporada

Los tres jugadores que tiene Colo Colo ante el adiós de Saldivia

De acuerdo a información entregada por La Tercera, en la reunión de directorio que se realizó este miércoles en el Estadio Monumental se mencionaron tres nombres para reemplazar a Alan Saldivia.

Todas son cartas del extranjero, ya que se trata del argentino Óscar Salomón, el uruguayo Javier Méndez y el paraguayo Junior Barreto. “En el caso del primero, su alto costo complicaría la operación, por lo que los dos restantes tienen más opciones de arribar al Monumental”, detalla el mencionado medio.

Alan Saldivia fue vendido de Colo Colo tras un 2025 donde estuvo lejos de su mejor versión. | Foto: Photosport.

Publicidad

Publicidad

Aunque ojo, también se habla de que Ortiz sigue presionando para traer un nuevo arquero que le meta competencia a Fernando de Paul. Sin embargo, este punto no se discutió entre la dirigencia del Popular.

ver también El 9 que Colo Colo tiene tapado tras el adiós de Salomón Rodríguez en este mercado de fichajes

La próxima reunión del directorio de Blanco y Negro quedó programada para el lunes 12 de enero. Ahí se espera avanzar en los fichajes que se sumen a los ya contratados Matías Fernández Cordero y Joaquín Sosa.