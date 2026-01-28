Es tendencia:
Revelan la verdadera razón por la que Esteban Pavez llega a Alianza Lima: “Más allá de…”

En la prensa peruana cuentan que el volante se va de Colo Colo al cuadro de La Victoria no por su nivel, sino por su liderazgo.

Por Carlos Silva Rojas

Esteban Pavez se va a Alianza Lima.
Una sorpresa en el mercado de fichajes se dio a conocer la tarde de este martes, porque se filtró que Esteban Pavez se va de Colo Colo y que incluso se despidió de sus compañeros en el Monumental.

El criticado capitán del Cacique, que no era considerado titular por Fernando Ortiz para la temporada 2026, decidió partir a Alianza Lima y reunirse con el DT argentino Pablo Guede.

La partida de Pavez al fútbol peruano se va a definir este mismo miércoles, en la reunión de directorio que va a tener Blanco y Negro. Tiene una oferta para firmar por dos años con el cuadro de La Victoria.

La razón por la que Alianza Lima busca a Esteban Pavez

En la prensa peruana también sorprendió la noticia de la llegada de Esteban Pavez, debido a que no tenían la información sobre el casi listo arribo del mediocampista chileno.

En Alianza están preocupados de la polémica acusación de abuso sexual que protagonizan Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, por lo que no estaban preparados sobre el movimiento en el mercado.

El periodista peruano Gabriel Pacheco analizó la llegada de Pavez al cuadro Íntimo y señaló que no se debe por su nivel actual, sino por el liderazgo que puede aportar al plantel.

Esteban Pavez parte a Alianza Lima. Foto: Daniel Apuy/Photosport

“Según la información que manejo, la decisión va más allá de lo futbolístico. El pedido de Pablo Guede responde también a un tema de temperamento, liderazgo y carácter, con la idea de que Esteban Pavez pueda transmitir orden, contagiar al grupo y asumir un rol de líder positivo dentro del plantel”, señaló el reportero.

Esteban Pavez cuenta las horas para viajar a Perú y así convertirse en el último fichaje de Alianza Lima para la temporada 2026.

