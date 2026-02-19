Esteban Pavez reveló que gran parte de su fichaje por Alianza Lima de Perú se dio por la insistencia de Pablo Guede, quien ya lo había dirigido en Colo Colo y en los Xolos de Tijuana de México. Por eso mismo, no resultó nada extraño que el DT argentino abogara por la contratación del Huesi.

Desafortunadamente para él, Pavez sufrió una lesión el día que debutó: fue en la derrota por 1-0 ante el 2 de Mayo de Paraguay, que concretó el paso de ronda y desató una crisis en torno a Guede. Nadie en el cuadro aliancista esperaba perder esa llave.

Pues bien, el ex capitán de Colo Colo ya dejó atrás ese problema de rodilla. Y está a disposición de Guede, segújn informó la periodista Ana Lucía Rodríguez. “Pavez está bien, hoy lo probó”, reportó la citada comunicadora en L1 Max, donde contó la oncena que planea el entrenador trasandino.

Esteban Pavez será titular en Alianza Lima este viernes 20 de febrero.

Dicen que en caso de no vencer a Sport Boys, Guede será destituido de la dirección técnica del elenco de Matute. Por eso, probablemente, recurrirá a Pavez por toda la confianza mutua que existe. “Necesita que lo respalden”, dijeron en el panel del citado medio para analizar la titularidad del mediocampista chileno.

Guede prueba a Pavez de titular para el Alianza Lima vs. Sport Boys

Así las cosas, Esteban Pavez reaparecerá en la oncena de Alianza Lima con Pablo Guede, aunque lo hará en la Liga 1. Corre riesgo de ser echado, aunque no es algo confirmado. A más de alguno le vino el recuerdo del argentino Rubén Darío Insúa en 2005.

De todos modos, Guede tiene pensado el equipo para mantenerse en el cargo ante el cuadro rosa: Ángelo Duarte en la portería; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni y Marco Huamán en la defensa; Esteban Pavez, Alan Cantero, Eryc Castillo y Jairo Vélez en el mediocampo; Luis Ramos y Paolo Guerrero en la dupla de ataque.

“Todavía no hay una oncena fija de Alianza porque Guede las confirma en la charla técnica. En cuanto a novedades, porque el hincha pregunta si se quedará o no, él va a dirigir contra Sport Boys. Es complicado hablar de su situación por todo lo que ha pasado”, describió la periodista Ana Lucia Rodríguez.

Pablo Guede y Esteban Pavez fueron campeones en Colo Colo durante 2016. (Andres Pina/Photosport).

Por lo pronto, Alianza Lima afina detalles para recibir a Sport Boys este viernes 20 de febrero a contar de las 22 horas en el estadio Alejandro Villanueva.

Así va Alianza Lima en la tabla de la Liga 1 de Perú

Alianza Lima suma 7 puntos al cabo de 3 partidos jugados en el Torneo Apertura de la Liga 1 en Perú.

