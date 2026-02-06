Lamentable: confirman lesión de Esteban Pavez y cuánto estará fuera en Alianza Lima

Pocos días después de su llegada, Esteban Pavez apareció en el once titular de Alianza Lima frente a 2 de Mayo en la fase previa de la Copa Libertadores. Pero todo salió mal, porque terminó lesionado y entre lágrimas.

El ex Colo Colo sufrió un golpe en la rodilla a los 74′ y, aunque intentó seguir, tuvo que dejar la cancha por el dolor. Más tarde, a los 84′, 2 de Mayo anotaría el único gol del partido, decretando la derrota de Alianza.

Fue un debut muy amargo para el chileno. “Estoy obviamente caliente y triste. No me lesiono hace mucho tiempo. Creo que es un esguince a priori, me haré los exámenes”, relató solo unos minutos después en zona mixta.

Este jueves, se confirmó la gravedad de la lesión: América Deportes informó de un esguince de primer grado en la rodilla que lo mantendría entre dos a tres semanas fuera de la competencia. Se perdería, por lo menos, los tres siguientes partidos del conjunto peruano.

Así se produjo la lesión de Esteban Pavez | ESPN

ver también Esteban Pavez echa humo por su traumático debut en Alianza Lima: “Estoy caliente y…”

Pésimas noticias para Esteban Pavez: esta lesión sufrió

Lo peor para Esteban Pavez es que no podrá estar en la revancha contra 2 de Mayo en la Copa Libertadores, pactada para este miércoles 11, donde Alianza Lima debe remontar en casa para asegurar su estadía en la competencia.

Publicidad

Publicidad

Era algo que el volante veía venir. “Confío mucho en que mis compañeros den vuelta la llave”, declaró después del encuentro. Ahora, se enfoca en su recuperación, mientras los blanquiazules se jugarán la vida por seguir en competencia internacional para 2026.