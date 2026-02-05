La Copa Libertadores 2026 arrancó con la Fase 3 y tuvo presencia chilena, puesto que Esteban Pavez fue titular en la derrota de Alianza Lima ante 2 de Mayo en Paraguay.

El ex capitán de Colo Colo jugó por primera vez desde el arranque en el cuadro peruano, y no pudo celebrar, ya que los paraguayos ganaron por 1-0 con el solitario gol de Diego Acosta a los 84 minutos.

El estreno fue traumático para Esteban Pavez, quien se lesionó a los 75′ y tuvo que ser reemplazado por Alessandro Burlamaqui, tras un impacto que recibió en la rodilla izquierda.

Prensa peruana y la lesión de Esteban Pavez en Alianza Lima

El duro estreno de Esteban Pavez en Alianza fue analiza por la prensa peruana, ya que en Líbero dieron detalles de la situación que vivió el ex capitán de Colo Colo.

“¡Urgente! Esteban Pavez se lesionó en su primer partido con Alianza Lima y fue reemplazado”, informó el citado medio en su titular.

“En su debut con Alianza Lima, y en el primer partido de los blanquiazules por la Copa Libertadores 2026, Esteban Pavez salió lesionado ante 2 de Mayo luego de sufrir un fuerte impacto en la rodilla. Si bien todavía no hay parte médico debido a que todo ha sido muy pronto, el golpe parece ser de gravedad porque el mismo mediocampista chileno salió llorando del campo“, contó la versión digital del diario peruano.

“La lesión de Esteban Pavez genera más preocupaciones debido a que quedó sumamente sentido tras un choque con el futbolista de 2 de Mayo. El ex Colo Colo intentó pararse, pero luego terminó cayendo nuevamente tendido en el campo, por lo que los fisioterapeutas del club ingresaron y le pidieron el cambio a Pablo Guede”, agregó.

Ahora, Esteban Pavez tiene que realizarse los exámenes médicos de rigor para conocer la profundidad de su lesión.

