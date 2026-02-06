Luego del terrible estreno en el Sudamericano Femenino Sub 20, donde cayeron goleadas por las locales de Paraguay, la Selección Chilena buscaba mostrar una mejor imagen en su segundo encuentro, ante una de las favoritas como Colombia.

En el duelo que se disputó en el Estadio Emiliano Ghezzi de Asunción, la escuadra que dirige Nicolás Bravo tenía la obligación de sumar al menos un punto para así tener opciones de meterse en el hexagonal final.

Para este encuentro, Chile saltó a la cancha con Oriana Cristancho en el arco; Arantza Suazo, Catalina Arias, Emma González y Constanza González en defensa; Valentina Peña, Anays Miranda, Gabriela García y Ámbar Figueroa en mediocampo; Vaitiare Pardo y Nicole Carter en delantera.

Chile con la obligación de sumar ante Colombia

La tónica del encuentro fue un equipo nacional que mostró mayor personalidad que en el debut con las anfitrionas, con la particular que el rival mostró un aspero juego brusco, que derivó en muchas graves infracciones contra las nacionales.

Jugadoras de Chile como Vaitiare Pardo o Nicole Carter fueron víctimas de los golpes y patadas de las defensoras de Colombia, que contaron con la complicidad de la timorata jueza boliviana Wilma Balderrama, que perjudicó físicamente a La Roja.

Más allá de eso, pese a que el equipo de Bravo controló el balón, las ocasiones más claras de anotar corrieron por cuenta de las cafetaleras, aunque lo que abundó en el duelo fue la poca efectividad, lo que derivó en un 0-0 que se ajustó a lo que se vio en la cancha.

Vaitiare Pardo, figura de Chile en Sudamericano Femenino Sub 20 (Comunicaciones FFCH)

Tabla de posiciones del Grupo A del Sudamericano Sub 20

POS CLUB PJ G E P GF GC DG PTS 1 Paraguay sub-20 2 1 1 0 4 0 4 4 2 Venezuela sub-20 1 1 0 0 2 0 2 3 3 Colombia sub-20 1 0 1 0 0 0 0 1 4 Uruguay sub-20 2 0 1 1 0 2 -2 1 5 Chile sub-20 2 0 1 1 0 4 -4 1

¿Cuándo vuelve a jugar La Roja?

Por la tercera jornada del Grupo A en el Sudamericano Femenino Sub 20, Chile se enfrentará a Uruguay en el Estadio Emiliano Ghezzi de Asunción, este domingo 8 de febrero desde las 18:00 horas.

