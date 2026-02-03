En un mundo tan masculinizado como el del fútbol, incluso a nivel Femenino, con la mayoría de entrenadores hombres, una auténtica pionera en la materia fue Paula Navarro, quien marcó un camino para sus pares en nuestro balompié.

Su nombre marcó la pauta a finales del 2017, cuando apareció como ayudante en el cuerpo técnico de Jaime García en Santiago Morning. Tras ello, hizo historia a cargo del plantel de mujeres, con un tricampeonato nacional entre el 2018 y el 2020.

Tras un largo paso por el fútbol femenino de nuestro país, Paula Navarro iniciará su carrera en el ámbito internacional, luego que fuera presentada como la nueva entrenadora del club Nacional de Montevideo, actual bicampeona del balompié uruguayo.

Paula Navarro dirigirá en Nacional de Uruguay

Con cuatro imágenes donde la muestran a la compatriota firmando su nuevo contrato por toda la temporada 2026, donde además disputarán la Copa Libertadores Femenina, la institución mostró a su nueva estratega.

“Firmó su contrato. Paula Navarro estuvo en el Primer Estadio de la Copa del Mundo y selló su vínculo con el Decano. ¡Vamos Nacional!”, publicó el cuadro oriental en Instagram, donde recibió el apoyo de los hinchas tricolores y de seguidores chilenos.

Desde su arribo, el “Bolso” ya le dejó claro a la técnica chilena cuáles son los objetivos a conseguir este año. “La DT chilena llega junto a Matías Parra como Ayudante Técnico en un año marcado por la búsqueda del Tricampeonato y la participación en la Libertadores“, complementó.

No será la única chilena en el club

Es que además del arribo de Paula Navarro, Nacional informó la contratación de la delantera chilena Valentina Montenegro, quien a sus 24 años y tras etapas en Universidad Católica, Palestino y Unión Española, es nueva incorporación de las orientales.