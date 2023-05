Este domingo 14 de mayo será un día importante para el fútbol femenino de nuestro país, con la disputa del gran clásico entre Colo Colo y Santiago Morning en el estadio Monumental, esto por la séptima jornada del Campeonato Femenino 2023. Pero también es especial porque en Chile se celebra el Día de la Madre.

Y es que el torneo femenino adquiere notoriedad por la competitividad que han mostrado los distintos equipos, atrayendo la atención de importantes marcas como la plataforma de apuestas online Latamwin.

En una fecha significativa cabe reflexionar sobre los espacios conquistados por las mujeres en esta actividad, especialmente cuando cumplen el doble rol de deportistas y madres, como es el caso de Navarro, que comparte su faceta de entrenadora profesional de Santiago Morning con ser la madre de Valentín, de un año.

"El fútbol es un deporte de disciplina, de trabajo en equipo, de mucha sinceridad, yo creo que esas cosas me han servido mucho para enseñar y entregar conocimientos a mi hijo", dice Navarro convencida del aporte de esta profesión en la formación de su pequeño.

Pero también se refiere a las dificultades que existen al momento de cumplir ambos roles, como entrenar jóvenes para que sean jugadoras profesionales de fútbol y ser madre. "Hay grandes atletas, deportistas y entrenadoras que son mamás y que saben lo difícil que es trabajar en el deporte. Sobretodo en el fútbol, una industria conformada en un 99% de hombres. Entonces hay que ser fuerte, perseverante, no darse por vencida", agrega la DT del Chago.

Sin embargo, para Paula Navarro el compromiso y la perseverancia son legados que espera dejar a su hijo. “Muchas veces me pasa que digo ya no más. Pero me reanimo porque estoy comprometida con el proyecto, comprometida con las chicas, comprometida con el Club y también porque quiero dar un mensaje a mi hijo de que uno tiene que ser perseverante y no darse por vencida”.

También señala que "ha sido muy bonita la experiencia de ser mamá y a mi hijo le gusta mucho el fútbol y el deporte, siempre está ligado a los entrenamientos, viene conmigo a la cancha, está conmigo en las giras. Ha sido difícil, sin embargo el hecho de que seamos dos mamás ayuda, pues uno descansa mucho en la pareja y ella también comparte el trabajo de estar con él".

POTENCIAR EL FÚTBOL FEMENINO

Una industria que está creciendo, pero que necesita generar más instancias para visibilizar, generar recursos y avanzar en su profesionalización, conquistando nuevos espacios para las mujeres.

En ese sentido, la entrenadora del cuadro bohemio destacada el apoyo que Latamwin ha entregado para el club. "Necesitamos apoyo económico para poder formar más niñas y llevarlas al profesionalismo y así sumar a más empresas, exclusivamente por el desarrollo de nuestras jugadoras del fútbol femenino", puntualiza.

El duelo de Colo Colo vs Santiago Morning está programado por la séptima fecha del Campeonato Femenino 2023 para este domingo 14 de mayo y todos los detalles lo tendrás en RedGol FEM.