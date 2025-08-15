Es tendencia:
No solo Bolados: Almirón borra a otro “alto sueldo” de Colo Colo y lo saca de la citación ante U Católica

El DT golpeó la mesa tras los últimos malos resultados, donde una sorpresiva lista de nombres espera dar el salto ante la UC.

Por Nelson Martinez

Almirón golpeó la mesa en Colo Colo.
Almirón golpeó la mesa en Colo Colo.

Colo Colo no logra despegar en este segundo semestre y tras resignar agónicamente dos puntos contra Everton, Jorge Almirón movió la pizarra con todo a la hora de cambiar el equipo.

Es que si el mano a mano que perdió Marcos Bolados en Viña le costó no ser citado, el DT argentino sumó a otro que tuvo minutos en la Ciudad Jardín entre sus cortados para recibir a la U Católica.

Fue así que el Cacique dio a conocer su lista de citados, donde volante que llegó como estrella quedó fuera de la lista. Pese a ser refuerzo este año y cobrar $50 millones al mes, el entrenador lo borró definitivamente.

Almirón golpea la mesa en Colo Colo

Colo Colo dio a conocer su lista de citados para el vital duelo ante U Católica. Ahí se confirmó que pese a sumar minutos en el último partido, Tomás Alarcón no será parte de los elegidos para vestirse de corto este sábado.

El formado en O’Higgins de Rancagua no ha logrado afirmarse en el elenco albo. En el pasado 1-1 contra Everton ingresó en el segundo tiempo y sumó 22 minutos tras retornar de su lesión.

Previo a eso, su última actuación había sido en junio, ante Audax, en un complejo ciclo donde Jorge Almirón se decide por Víctor Felipe Méndez y Esteban Pavez como opciones, ante la titularidad de Arturo Vidal y Vicente Pizarro.

Por eso, la única duda del DT pasaría por la ofensiva, donde Claudio Aquino o Francisco Marchant se pelean el cupo de puntero para acompañar a Javier Correa y Lucas Cepeda.

