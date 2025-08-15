Colo Colo no lo pasa bien en la temporada 2025, y entre la lista de culpables por parte de los hinchas está Esteban Pavez. Incluso, con números en mano le enrostran al capitán su mal momento.

Los dirigidos de Jorge Almirón preparan el partido ante Universidad Católica tras el empate ante Everton en Viña del Mar. ¿Estará Pavez en la lista de titulares? Es algo que debe definir el DT en las próximas horas.

Sin embargo, entre el mar de críticas aparece una voz que pide a los hinchas del Cacique que calmen las pasiones. Desde la selección chilena defienden la labor del capitán albo.

La Roja defiende a Esteban Pavez de los haters en Colo Colo

Para los hinchas, cada vez que Esteban Pavez está de titular o ingresa el resultado termina en contra, ya sea en un empate o una derrota. Situación que llegó hasta oídos de uno de sus amigos.

Y es que Luis Mena, en conversación con TNT Sports, respaldó a Huesi asegurando que las mismas críticas de los hinchas han mermado en su rendimiento en Colo Colo.

“A Esteban lo conozco hace muchos años, tuve la suerte de concentrarme muchos años con él. Le tengo un cariño especial. Ha hecho una carrera muy linda“, dijo el DT de la Roja Femenina en la cadena deportiva.

Luego, agregó que “estas carreras se ven opacadas por estos pequeños grandes detalles que a la larga te van influyendo”.

Esteban Pavez está en el centro de las críticas por parte de los hinchas de Colo Colo. Foto: Photosport.

En ese mismo sentido, quien fuera Multicampeón con el Cacique agregó “que cuando hay algunas crisis, hay jugadores apuntados, hay entrenadores que siempre se corta por lo más sano. Pero de repente son injustas las críticas“.

Además, apunta que Pavez “puede tener un bajón futbolístico. Hay que entender que los jugadores no son robots. No es que siempre tiene que estar al 100, también hay momentos difíciles.

Finalmente, quien es el técnico de la selección chilena femenina augura que uno de los capitanes de Colo Colo saldrá del mal momento y llama a los hinchas no olvidar todo lo que ha hecho en el pasado.

“Con la fortaleza que él tiene, con la sapiencia que tiene, y con lo que ha aprendido durante tantos años, va a salir adelante y tiene que tener ese reconocimiento de la gente. No podemos olvidar todo lo bueno que ha hecho para atrás, por un par de partidos o porque se le cruzó en general a la gente”, cerró.

