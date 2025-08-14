Esteban Pavez no está ni ahí con la tropa de haters que tiene en Colo Colo: “No me interesa…”

Un partido de esos grandes se jugará este sábado en el estadio Monumental, porque Colo Colo recibe a Universidad Católica por la Liga de Primera.

Ambos equipos han tenido una mala campaña en el año, de hecho son rivales directos en la lucha por un cupo a la Copa Sudamericana, por ende el choque en Macul es fundamental.

En la previa se hizo una tradición que hablen los capitanes y por el lado del Cacique lo hizo Esteban Pavez, quien pese a ser suplente anticipó el clásico.

“Me toca un rol que a cualquier jugador del fútbol chileno le gustaría, ser capitán del más grande de Chile. Sabía que podía pasar (ser suplente), el año pasado cumplí el sueño de ser campeón como capitán y ahora me toca la otra cara de la moneda”, dijo el volante sobre su condición actual.

Esteban Pavez no se complica por las críticas en redes sociales

Pavez ha sido el blanco predilecto de los hinchas de Colo Colo en las diferentes redes sociales, donde apuntan contra el mediocampista por el mal momento del club.

El ex Unión Temuco no se complicó y dijo que no le toma cuidado a lo que se dice en las diferentes aplicaciones digitales.

Esteban Pavez perdió el puesto en Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

“Todos los días me entrego al 100%, mis compañeros me respetan. Ha pasado algo este año que por las redes sociales es una y en la calle es otra, en todos lados siento más cariño de la gente. Muchos saben que algunas críticas han sido injustas, yo me he sentido querido porque la gente me lo hace sentir, me abrazan. Antes era una foto, ahora me hacen sentir el cariño”, explicó.

“Las redes sociales hace tiempo no miro, no me interesa lo que digan y eso me mantiene enfocado. Lo que más quiero es que Colo Colo gane todos los partidos, sabemos donde estamos, la presión y que no ha sido un buen año. Queremos ganar el sábado, yo quiero jugar y si me toca, voy a dar lo mejor”, cerró Esteban Pavez.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad Católica por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Universidad Católica se jugará este sábado 16 de agosto a partir de las 15:00 horas, en el estadio Monumental.