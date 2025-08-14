Vilipendian a Jorge Almirón por la polémica decisión que tomó en Colo Colo: “Yo no sé que tiene…”

Un partido clave se juega Colo Colo en la lucha por “salvar” el año y clasificar a un torneo internacional para 2026, porque se mide ante Universidad Católica por la Liga de Primera.

Los albos se quieren cobrar revancha de la reciente derrota ante los cruzados, que ganaron el primer clásico del año por 2-0 en Santa Laura.

El entrenador del Cacique, Jorge Almirón, prepara el partido con una gran novedad en la mitad de la cancha, la cual no dejó contentos a los colocolinos.

Patricio Yáñez está furioso con Jorge Almirón por sacar a Felipe Méndez

Una de las novedades que ha decidido Almirón en los entrenamientos de cara al clásico con Católica es la salida de Felipe Méndez de la titularidad, para dar paso a Arturo Vidal, algo que no genera consenso en los albos.

El ex delantero de Colo Colo y actual comentarista de radio Agricultura, Patricio Yáñez, está en desacuerdo con la salida del ex Unión Española de la titularidad.

“Me parece que Méndez debe ser titular. Yo no sé qué tiene que hacer este jugador para ser titular, para jugar“, dijo el Pato muy enojado con Almirón.

Felipe Méndez viene de marcar en Colo Colo ante Everton. Foto: Andres Pina/Photosport

“Con el rendimiento de Vidal, con el rendimiento de Pavez, que están muy por debajo de la temporada pasada, Méndez tiene que ser titular. Eso lo hemos dicho hace cuánto tiempo y en partidos difíciles él fue el mejor en esa zona, como con la U, y va para afuera”, cerró Yáñez.

A Jorge Almirón le quedan varios entrenamientos para decidir si pone o no a Víctor Felipe Méndez como titular en Colo Colo ante Universidad Católica.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad Católica por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Universidad Católica se jugará este sábado 16 de agosto a partir de las 15:00 horas, en el estadio Monumental.