Colo Colo

Vicente Pizarro posterga opción de Víctor Felipe Méndez de titular: “Somos mucho en el medio”

Colo Colo necesita retomar la rienda del triunfo y tener una actuación descollante ante Universidad Católica.

Por Jose Arias

Vicente Pizarro cree que VFM debe esparar su momento.
Vicente Pizarro cree que VFM debe esparar su momento.

Colo Colo viene de momentos complejos. Pese a que estamos en pleno Centenario del club, en Macul no lo están pasando bien, con un Jorge Almirón atornillado a la banca y unos resultados magros.

Pero, todo tiene un límite. Y en Colo Colo creen que ha llegado la hora de establecerlo. Es por eso que ante Universidad Católica quieren lograr un resultado positivo y comenzar a despejar dudas.

Al respecto habló Vicente Pizarro. El volante de Colo Colo se paró frente a los micrófonos en la previa del Clásico y aprovechó de resaltar a uno de sus compañeros albos.

Uno de los que está funcionando: Víctor Felipe Méndez

Dentro de las preguntas que llovieron sobre Vicente Pizarro, resaltó una sobre Víctor Felipe Méndez. El volante fue de lo mejor de Colo Colo ante Everton de Viña del Mar, anotando el tanto albo.

Sólo loas para VFM de parte del Vicho: “Lo veo bien, le hizo bien el gol. Se lo merece. Viene entrenando bien, físicamente se prepara bien y tendrá su opción como todos, somos muchos en el medio. Todos van a tener momentos, porque somos un plantel“, enfatizó Pizarro.

Se lo merece, pero como somos bastantes hay que esperar la opción. Viene trabajando mucho“, cerró Vicente Pizarro, contento con el momento de su compañero de equipo.

Víctor Felipe Méndez anotó el único gol albo ante Everton | Photosport

¿Cuándo juega Colo Colo ante Universidad Católica?

Será el sábado 16 de agosto, a las 15.00 horas. En aquella ocasión, Colo Colo y Universidad Católica se verán las caras en el Estadio Monumental.

