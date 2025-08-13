Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda le dan el vamos a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El primer duelo se jugará esta noche en el Estadio Nacional, donde los azules esperan dar el primer golpe pensando en la vuelta de la próxima semana en Argentina.

Entre los jugadores que destacan en el Rojo para esta llave está el chileno Felipe Loyola, quien en el último tiempo se ha transformado en un verdadero pilar para su equipo.

En la previa de este encuentro el chileno habló con Directv Sports donde analizó lo que será este choque y alabó el trabajo de Gustavo Álvarez, quien lo dirigió en Huachipato.

Felipe Loyola anticipa el choque con la U

El volante chileno partió diciendo que “tengo muchos compañeros de la selección chilena en la U. También conozco al cuerpo técnico, es un lindo encuentro, vienen muy bien y estoy contento de jugar este tipo de partidos”.

“A Gustavo Álvarez lo conozco y le tengo mucho cariño, pero obviamente venimos a ganar nosotros. A dar todo y esperamos llevarnos los tres puntos”, agregó.

Además, Loyola se dio un gustito en conversación con los canales oficiales del segundo certamen de la Conmebol, al ignorar por completo sus inicios en Colo Colo, esto ante la consulta de enfrentar al clásico rival de los albos.

Felipe Loyola jugó en las divisiones inferiores de Colo Colo antes de debutar profesionalmente en Fernández Vial. | Foto: Archivo.

“Iniciaste en Colo Colo y ahora con Independiente van a jugar contra la U de Chile ¿Es especial para ti o es un partido más?”, fue la pregunta en cuestión, a lo que Loyola simplemente respondió que “termina siendo un partido importante, no sé si un partido más porque nos jugamos la clasificación. Es una fase difícil, todo rival de la Sudamericana es difícil, pero sí, es un lindo encuentro”.

“Aparte está Gustavo que era mi entrenador en Huachipato. Tengo muchos amigos en Universidad de Chile que compartimos en la selección chilena, así que va a ser un lindo encuentro. Ellos juegan muy bien también, así que ansioso y con ganas de que llegue el partido”, concluyó.

¿A qué hora juegan Universidad de Chile vs Independiente?

Azules y rojos se verán las caras esta noche de miércoles 13 de agosto a partir de las 20:30 horas en el Estadio Nacional. La vuelta está programada para el miércoles 20 de agosto desde las 20:30 en el Estadio Libertadores de América.