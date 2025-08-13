Este miércoles vuelve a la acción internacional la Universidad de Chile. Los Azules comandados por Gustavo Álvarez reciben a Independiente de Avellaneda por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Gran enfrentamiento a celebrarse en el Estadio Nacional de Chile y que es crucial para el futuro internacional de la U, ya que el duelo de vuelta de la llave se juega en el siempre complicado Estadio Libertadores de América.

Es en ese contexto que en RedGol te invitamos a conocer qué pasa con los diferentes resultados que la U podría tener esta jornada ante los “Diablos Rojos”.

ver también Universidad de Chile vs. Independiente: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por Copa Sudamericana

Si gana la U. de Chile

Un triunfo en el duelo de ida no clasifica a la U, pero sí le permitiría a los Azules llegar en ventaja al encuentro revancha por los octavos de final y de cierta manera, con menos “obligación” de ganar en Argentina y solo con la necesidad de mantener la ventaja de goles conseguida en la ida.

Si empata la U. de Chile

Una igualdad de la U ante Independiente no es un mal resultado para los Azules, pero tampoco para Independiente de Avellaneda.

Este resultado obligaría a la Universidad de Chile a buscar la clasificación en Argentina , pero con la calma de que un empate podría permitirles encontrar el paso a cuartos de final mediante la definición a penales.

Publicidad

Publicidad

Si pierde la U. de Chile

La derrota es sin duda el resultado más complicado para la Universidad de Chile , ya que este resultado obligaría a la U a ir a buscar el triunfo a Argentina y no solo eso, a conseguir un resultado mejor que el que Independiente consiguió en Santiago.

Los Azules reciben este miércoles a los Rojos de Avellaneda. (Foto: Photosport/Getty)

¿A qué hora juega la U. de Chile por Copa Sudamericana?

Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda se enfrentan hoy miércoles 13 de agosto desde las 20:30 horas de Chile en el Estadio Nacional , duelo correspondiente a la ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Publicidad