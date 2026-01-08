La nueva etapa Maratón fue un calvario para la mayoría de los participantes. Que lo digan Edgar Canet, Tosha Schareina, Adrien Van Beveren y Ross Branch, quienes pelean por el título de la prueba. En este contexto, Tomás de Gavardo (BAS World KTM Team) cumplió con lo planificado en la categoría Rally2 -para amateurs- ubicándose en el lugar 21° en la etapa y 18° en la tabla total del grupo.

En la etapa general el más rápido fue el argentino Luciano Benavides para el tramo de 356 kilómetros de la especial con 4 horas 05 minutos 16 segundos. Tomás llegó 30° a 47’04” del ganador. Segundo fue el iquiqueño José Ignacio Cornejo a 03’51”. Ruy Barbosa arribó 16° a 25’38”. En la clasificación general lidera el australiano Daniel Sanders con 20:58’10”. De Gavardo está 28° a 4:28’05”. Cornejo quedó quinto a 18’38” y Barbosa, 15° a 02:19’38”.

La estretegia de Tomás de Gavardo

En la serie Rally2 para los aficionados, volvió a triunfar el francés Neels Theric con 4:14’33”. En 8° puesto llegó Barbosa a 16’21” y De Gavardo fue 21° a 37’47”. En la general de la serie puntea Preston Campbell con 22:14’13”. Sexto está Ruy a 1:03’03” y 18° se ubica Tomás a 3:12’02”.

Todos los competidores coinciden en que las etapas 4 y 5 (Maratón) fueron durísimas. Y el piloto de Huelquén no estuvo exento de esa opinión. “Mi estrategia siempre fue cuidar la máquina y los neumáticos, principalmente, pues no había recambio, especialmente en las zonas de trial (muy lentas) y rocas, eso el miércoles. Este jueves los primeros 100 kilómetros fueron muy, pero muy técnicos en zona de cañones y rocas. Cuando se abrió la ruta pude imponer un mejor ritmo y la estrategia funcionó”.

Es un hecho que los pilotos prioritarios o profesionales, los de la categoría GP, tienen las motos factory u oficiales, poseen las mejores piezas y equipos, por ello Tomás, y en general los de Rally2, deben cuidar más de la cuenta, donde las estrategias son fundamentales. Y en el caso del chileno de 26 años, funcionó su planificación.

“Ayer (miércoles) no tuvimos asistencia mecánica y debimos arreglarnos entre nosotros (los pilotos) con pocas herramientas después del apaleo de la etapa 4. Dormir no fue cómodo por el frío. La comida tampoco fue la mejor. Hoy (jueves) pude llevar la estrategia de los neumáticos adelante para apretar en la jornada final y aplicar un ritmo más alto donde me sentí muy bien. Lo importante hasta ahora es que estoy dentro de los mejores 28 en la general. Ha sido un Dakar durísimo, muy técnico. Ya se viene la arena. Lo importante es que hemos podido cumplir a cabalidad la estrategia diseñada”, comentó De Gavardo en el campamento de Ha’il.

La noche del miércoles todos los pilotos pernoctaron en un “campamento refugio” minimalista a la luz de las estrellas con carpas individuales, cobertores, colchones y raciones militares. Antes de eso tuvieron un tiempo limitado para reparar las máquinas solo por ellos, sin ayuda externa.

Este viernes 9 les espera la etapa más larga de la competencia con un total de 920 kilómetros, de los cuales 331 serán de especial en el sector de Qassim en un largo cordón de dunas, es decir, por fin la arena pura. El resto, 589 kilómetros, serán de enlace hasta llegar a la capital de Arabia Saudita, Riyadh, donde pasarán el ansiado día de descanso el sábado 10.