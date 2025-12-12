Tomás de Gavardo y Beatriz Morales serán embajadores de importante marca deportiva

Van Rysel, la marca de ciclismo de Decathlon, presentó a dos nuevos embajadores en Chile. La iniciativa busca acercar la excelencia técnica y la pasión por el deporte a la comunidad, a través de la experiencia y el ejemplo de dos referentes nacionales: Tomás de Gavardo y Beatriz Morales.

Durante una actividad realizada en las oficinas de Decathlon, los deportistas recibieron sus nuevas bicicletas Van Rysel, diseñadas con la tecnología y precisión que caracteriza a la marca francesa.

Con esta entrega, Decathlon refuerza su compromiso con impulsar el deporte

local, acompañando a atletas de distintas disciplinas que encarnan los valores de esfuerzo, pasión y compromiso: “A través de estos referentes de alta competencia, buscamos inspirar a más personas a vivir una vida sana a través del deporte, sin importar el nivel o disciplina en el que cada uno compita. Para nosotros es fundamental que esa inspiración vaya de la mano del tecnicismo y el alto nivel de nuestros productos, que permiten acompañar a deportistas exigentes en cada desafío. Nuestros embajadores son el reflejo de un espíritu de esfuerzo, superación y cercanía con la comunidad”, señaló Marta Mimbela, Customer & Marketing Director de Decathlon Chile.

Los nuevos embajadores participarán en diversas competencias y actividades a lo largo del país, promoviendo el uso de equipamiento de alto rendimiento y compartiendo su experiencia con la comunidad deportiva. Con esta alianza, Van Rysel da un nuevo paso en su posicionamiento dentro del ciclismo y el deporte outdoor nacional.

“Para mí es un honor que Decathlon haya confiado en mí. Llevo años siendo consumidor de la marca y siempre destaco la calidad y durabilidad de sus productos. Practico uno de los deportes más exigentes del mundo y la bicicleta ha sido un aliado fundamental en mi carrera, desde que era niño. Por eso, convertirme en embajador es un premio al esfuerzo y un orgullo enorme”, comentó Tomás de Gavardo, embajador de Van Rysel y referente del rally nacional.

Beatriz Morales, una de las ciclistas de ruta con mayor proyección del país, se incorpora al equipo de embajadores de Decathlon para potenciar la presencia de Van Rysel en el alto rendimiento.

Publicidad

Publicidad

“Estoy muy feliz por el apoyo de Decathlon. Es una marca cercana, con productos

de excelente calidad y accesibles para todo tipo de deportistas, desde amateurs hasta profesionales. Van Rysel llegó en un momento perfecto para mí, con una bicicleta que ya está lista para debutar en mis próximas competencias, incluida mi participación con la selección en los Juegos Bolivarianos”, declaró la deportista.

Con esta iniciativa, Decathlon consolida su compromiso con el deporte chileno y reafirma su propósito de hacer accesible el placer y los beneficios del deporte al mayor número de personas posible.