“Espero volverte a ver donde te mereces y acá siempre tendrán a un hincha más. Lo que necesiten acá estaré siempre para dar una mano”. Con esas palabras, Patricio Rubio lamentó el descenso de Unión Española e ilusionó a sus hinchas.

Es que el campeón con los rojos en 2013 sonó fuerte en Santa Laura y hubo conversaciones, sin embargo no se terminó por concretar la operación. Por eso, el delantero que dejó Ñublense busca opciones en la Liga de Primera.

Ahí apareció otro viejo conocido en la carrera del artillero de 36 años, quien apunta a jugar en el fútbol grande. Lo que partió como un rumor hoy es una realidad y están a un paso de firmar el vínculo.

Patricio Rubio se acerca a un viejo amor

Everton de Viña del Mar es el equipo que tiene avanzadas negociaciones con Patricio Rubio rumbo a la temporada 2026. El atacante ya había jugado en los ruleteros durante el 2017, 2018 y 2020.

Rubio dejó Ñublense tras largos años en el sur /Photosport

“La negociación entre Patricio Rubio y Everton está bien encaminada. Pese a que no está 100% cerrado, se avanzó en los últimos días”, avisó el periodista Diego Peralta, especialista en mercado de fichajes ruletero.

Publicidad

Publicidad

Por eso, el mismo comunicador le avisó a los hinchas viñamarinos que la opción del goleador es cercana y las próximas jornadas serán claves para la firma. Con ello, Javier Torrente tendría un compañero de ataque para el Braian Martínez, el otro refuerzo.

“Durante las próximas horas podría haber importantes novedades. Hay intención de ambas partes en cerrar el trato”, dijo Peralta, en un Everton que poco a poco se arma para mejorar la pálida campaña del 2025.