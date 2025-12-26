Se mueve con todo el mercado de pases a falta de un mes para vuelva la acción en la Liga de Primera. Y uno que necesita con urgencia limpiar su imagen es Everton de Viña del Mar.

Los ruleteros se salvaron del descenso en la última fecha tras una terrible campaña. Para el 2026 ya confirmaron a Javier Torrente como el entrenador y van por más.

Es que con miras al armado del plantel, en Viña se mueven rápido. Si ya tienen listo el regreso de Braian Martínez y suena el Pato Rubio, ahora otro conocido delantero se acerca a Sausalito.

Everton apunta a la delantera de U de Chile

Everton de Viña del Mar se metió en la pelea por el fichaje de Nicolás Guerra. El delantero fue cortado de U de Chile y recientemente oficializado su adiós del equipo donde se formó.

Guerra y su gol en la Supercopa /Photosport

“En la Ciudad Jardín ven al futbolista de 26 años como una importante posibilidad de mercado, buscando replicar la fórmula que ya han logrado con éxito de fichar a jugadores que buscan su revancha”, informó La Estrella de Valparaíso.

Precisamente, el citado medio apunta a otros casos donde los ruleteros miraron hacia los grandes de Santiago con jugadores cortados. Ahí, han tenido buenos números para los nombres que buscan revancha.

Tal es el caso de Rodrigo Echeverría (U de Chile) o Benjamín Berrios y Lucas Soto (Colo Colo). Eso sí, recientemente ficharon a Cristián Palacios y Julián Alfaro desde los azules, donde no pudieron brillar en Viña.



