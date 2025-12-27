Fin al escándalo que ilusionó a Colo Colo: esto pasó con la denuncia de Franco García a Cobresal

Terminó el escándalo de la grave denuncia que afectó a Cobresal en el cierre de la Liga de Primera. La demanda de Franco García ante la FIFA terminó en un acuerdo entre las partes que puso fin a la polémica.

En octubre, se conoció que el futbolista acudió al máximo organismo del fútbol acusando que no pagaron la opción de compra de su pase y se habló, incluso, de que los mineros podrían descender si esto se comprobaba.

Esto ilusionaba a Colo Colo, que quedó fuera de competencias internacionales, con meterse a la Copa Sudamericana por la ventana. Sin embargo, todo resultó a favor de los mineros, según informaron en un comunicado.

“Cobresal y el jugador profesional FRANCO MANUEL GARCÍA informan a la opinión pública que, con fecha, viernes 26 de diciembre de 2025, el referido deportista ha presentado ante la FIFA un desistimiento irrevocable de la demanda interpuesta en contra del club“, dijeron.

Fin al escándalo: Cobresal informa qué pasó con el caso Franco García

“Asimismo, en la fecha señalada, se ha acordado poner término al vínculo

laboral que unía a las partes, dando por finalizada la relación contractual“, sumaron.

“En virtud de lo anterior, el jugador profesional FRANCO MANUEL GARCÍA

pasa a tener la calidad de agente libre. Cobresal agradece al deportista, su profesionalismo y le desea éxito en los desafíos deportivos que emprenda”, cerraron en el comunicado.

